9/11 - Als der Welt der Atem stockte

New York, 09.09.16: Vor fast zwei Jahren zogen die ersten Firmen ins neue One World Trade Center ein - das Symbol für den Wiederaufbau der Skyline im New Yorker Stadtteil Manhattan. Errichtet wurde das höchste Gebäude der Vereinigten Staaten auf dem Ground Zero - es ist der Ort, an dem am 11. September 2001 Terroristen zwei Verkehrsflugzeuge in die Twin-Towers steuerten und zerstörten. Mehrere tausend Menschen starben, unzählige wurden verletzt und traumatisiert. Wie hat der Anschlag die Welt verändert? Voxpop: «Leider, leider sehr zum Nachteil. Dass Amerika sich angegriffen gefühlt hat und meinte, zurückschlagen zu müssen, hat eine Vielzahl von Kriegen und Auseinandersetzungen im Nahen und Mittleren Osten ausgelöst - die unsere Welt sehr viel schlechter und unsicherer gemacht haben.» Voxpop: «Ich finde, man redet weniger darüber, weil so viele andere Dinge passiert sind in den letzten Jahren. Aber ich glaube, es hat ganz viel ausgemacht mit den Amerikanern und der westlichen Welt überhaupt.» Die Erinnerung wird bleiben. Aus den Überresten des World Trade Centers wurden Mahnmale. Aus den Überresten eines amerikanischen Traumas wird vielleicht schon bald Vergessenheit.