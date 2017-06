In Tansania werden sie verstümmelt - und ihre Knochen teuer verkauft

Emanuel Rutema probiert seine angepasste Armprothese an. Der 15-Jährige ist eines von mehreren Kindern mit Albinismus, die Spezialisten in der US-Stadt Philadephia behandeln. In seinem Heimatland Tansania haben Angreifer dem Jugendlichen seinen Arm und mehrere Finger abgehackt. Vor zwei Jahren bekam Emanuel seine erste Prothese im Shriners Kinderkrankenhaus. Den Oberarzt Scott Kozin kennt er daher schon ganz gut. "Am Anfang gab es viele schwierige Momente. Aber als die Kinder uns kennengelernt haben, haben sie sich uns geöffnet. Inzwischen sehen sie so aus, als würden sie sich hier wie zu Hause fühlen." In Tansania leben Menschen mit Albinismus in Gefahr. Die Vereinten Nationen schätzen, dass seit dem Jahr 2000 mehrere Dutzend Menschen wegen Albinismus getötet wurden. Eine angeborene Störungen der Melaninproduktion sorgt bei ihnen für eine hellere Haut- und Haarfarbe. Viele Tansanier halten sie für lebende Geister oder Boten des Unglücks, neuerdings auch von Reichtum und Glück. Ihre Knochen werden teuer verkauft. Der Global Medical Relief Fund mit Sitz in New York hat eine Behandlung der Kinder initiiert. Bald könnten sie wieder in die USA reisen, für eine erneute Anpassung der Prothesen.