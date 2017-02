Scharfe Kritik: Trumps "giftige Rhetorik" macht die Welt "dunkler"

Amnesty International hat US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Trumps "giftige Rhetorik" im Wahlkampf habe einen globalen Trend zu einer auf Spaltung ausgerichteten Politik angefacht, erklärte die Menschenrechtsorganisation bei der Vorlage ihres Jahresberichts am Mittwoch. Die Welt sei dadurch "dunkler" und unsicherer geworden. Gegen Flüchtlinge gerichtete Hassreden hätten sowohl in den USA als auch in Europa zugenommen. Die Menschenwürde und das Gleichheitsgebot würden von Politikern nicht mehr ausreichend beachtet. Der Generalsekretär der Organisation in Deutschland, Markus N. Beeko, in Berlin. "Die Versuche über Dekrete wichtige Menschenrechtsstandards auszuhöhlen, denen wurde ja erst einmal widersprochen. Und insofern, denke ich, ist auch die Staatengemeinschaft insgesamt gefordert, die Vereinigten Staaten, die Regierung der Vereinigten Staaten weiter an die Einhaltung der Menschenrechte im eigenen Land wie aber auch weltweit zu erinnern." Amnesty International übt aber auch schwere Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und der Europäischen Union (EU). Der Schutz der Menschenrechte sei wichtiger denn je, sagte Beeko in Berlin. Er erteilte insbesondere dem jüngst geschlossen Kooperationsabkommen der EU mit Libyen und Abschiebungen von Deutschland nach Afghanistan eine Absage. "Die Lage in Afghanistan hat sich im letzten Jahr weiter dramatisch verschlechtert. Insofern sind Abschiebungen zum derzeitigen Zeitpunkt nach Afghanistan nicht vertretbar." Insgesamt skizziert der Jahresbericht einen düsteren Überblick. Weltweit habe sich die Menschenrechtslage verschlechtert.