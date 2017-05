Ariana Grande - «Künstlerin des Jahres» mit steilem Aufstieg

Ariana Grande ist eine der derzeit angesagtesten Popkünstlerinnen. Die 23-jährige US-Amerikanerin gewann im November den American Music Award in der Königskategorie «Künstler des Jahres».

Sie setzte sich damit bei den Fans gegen Justin Bieber, Selena Gomez, Rihanna und Carrie Underwood durch. Das Konzert in Manchester gehörte zu ihrer Tournee mit dem Album «Dangerous Woman». Am 3. Juni wollte sie auch in Frankfurt am Main auftreten.

Bei dem verheerenden Bombenanschlag am Montagabend blieb die zierliche Künstlerin nach Angaben eines Sprechers unverletzt. Ihr gehe es okay, hieß es. Grande wandte sich am frühen Dienstagmorgen an ihre mehr als 45 Millionen Fans auf Twitter. Sie sei «am Boden zerstört», schrieb sie: «Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte.»

Ihre Liebe zur Musik und zum Theater entdeckte Grande bereits als Kind. Als etwa Neunjährige stand sie während einer Kreuzfahrt-Reise lieber auf der Karaoke-Bühne, als in den Kids-Club zu gehen. Sängerin Gloria Estefan, die ebenfalls unter den Passagieren war, zeigte sich begeistert und ermutigte Grande, ihr Gesangstalent zu verfolgen.

2014 wurde schließlich zum absoluten Erfolgsjahr für die in Boca Raton (US-Bundesstaat Florida) geborene Schauspielerin und Sängerin. Damals veröffentlichte sie zwei US-Nummer-Eins-Alben in einem Jahr und landete mit dem vier Millionen Mal verkauften «Problem» einen der Sommerhits des Jahres. Es war der große Durchbruch für Grande und auch bei der Bambi-Verleihung in Berlin wurde sie als Newcomerin gefeiert.

Da hatte sie in den USA schon eine steile Karriere im Unterhaltungsgeschäft hingelegt. Mit 15 zog es das Mädchen mit den italienischen Wurzeln zum New Yorker Broadway, wo sie im Musical «13» auf der Bühne stand. Es folgten die TV-Serien «Victorious» und «Sam & Cat» auf dem Kindersender Nickelodeon, schließlich der Einstieg in die Popkarriere.