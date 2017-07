Dobrindt verhängt Zulassungsverbot für Porsche Cayenne

Alexander Dobrindt (CSU), Bundesverkehrsminister am Donnerstag in Berlin: "Die Kosten trägt zu Hundert Prozent natürlich der Hersteller. Die Fahrzeughalter müssen alle angeschrieben werden. Wie bei anderen Rückrufen, die wir zurzeit haben, dies auch der Fall ist. Sie werden aufgefordert, ihr Fahrzeug zur Umrüstung zu bringen. Und es gibt keine Erklärung dafür, wieso diese Software sich in diesen Fahrzeugen befindet. Diese Fahrzeuge sind ja mit moderner Abgasreinigungsstechnologie ausgestattet. So dass diese Fahrzeuge technisch in der Lage sind, die Abgasgrenzwerte einzuhalten. Und dass wir deswegen auch glauben, dass Porsche schnell in der Lage ist, eine entsprechend veränderte Software zu liefern, um diese Fahrzeuge in einen rechtskonformen Zustand zu bringen. Es ändert halt nichts daran, auch wenn eine Abgasreinigungsanlage ist, wenn diese Software trotzdem da ist, ist sie illegal, entspricht nicht den rechtlichen Vorgaben und muss entfernt werden."