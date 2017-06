ADAC: Hier wird es zu Fronleichnam voll auf den Autobahnen

Ab dem heutigen Mittwochabend könnte es spürbar voller werden auf Deutschlands Autobahnen. Der Grund: Morgen ist Fronleichnam und der ist in einigen Bundesländern gesetzlicher Feiertag. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Teilen Sachsens und Thüringens sowie im Saarland dürften entsprechend viele Menschen die Gelegenheit für ein verlängertes Ausflugswochenende nutzen. Der ADAC warnt daher vor Staus und zähfließendem Verkehr auf den Fernstraßen. Vor allem am Mittwochabend und an den Wochenendtagen wird es der Prognose nach voll. Entspannter wird die Verkehrssituation am Donnerstag und Freitag sein.



Die Staustrecken zu Fronleichnam laut ADAC:

A 1: Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck A 1/A 3/A 4: Kölner Ring

Kölner Ring A 2: Dortmund -Hannover - Berlin

Dortmund -Hannover - Berlin A 3: Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln

Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln A 5: Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck A 6: Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7: Flensburg - Hamburg

Flensburg - Hamburg A 7: Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg

Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg A 8: Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe A 9: München - Nürnberg - Berlin

München - Nürnberg - Berlin A 61: Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A 81: Singen - Stuttgart

Singen - Stuttgart A 93: Kufstein - Inntaldreieck

Kufstein - Inntaldreieck A 95 / B 2: München - Garmisch-Partenkirchen

München - Garmisch-Partenkirchen A 96: Lindau - München

Lindau - München A 99: Umfahrung München

Aktuelle Informationen finden Sie beispielsweise auf interaktiven Karten vom ADAC oder Google Maps. Bei Google Maps muss man dazu im Hauptmenü den Punkt "Verkehrslage" aktivieren - siehe auch untenstehenden Screenshot.

Ferienbeginn in den Nachbarländern

Auch in Nachbarländern muss am Wochenende nach Fronleichnam mit vollen Straßen gerechnet werden. Kroatien startet in die Ferien, Norwegen und Ungarn ebenfalls. Staus und Wartezeiten sind auch bei der Einreise von Österreich nach Deutschlandzu erwarten. Am stärksten gefährdet sind die drei Autobahnübergänge Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim).



Außerdem ist damit zu rechnen, dass sämtliche Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee voll sind.