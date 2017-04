Dieses Flugauto können Sie schon jetzt bestellen

Gut Ding will Weile haben: Rund 27 Jahre tüftelten Mitarbeiter des slowakischen Unternehmens AeroMobil eigenen Angaben zufolge an der Marktreife ihres fliegenden Autos. Nun haben sie ihr Ziel offenbar erreicht. Zumindest stellte CEO Juraj Vaculik das auf den Namen "Aeromobil 4.0" getaufte Flugauto am Donnerstag vor den Augen von Prinz Albert II. auf einer Messe in Monaco vor.

Und Vaculik verfolgt einen ambitionierten Plan. Schon im kommenden Jahr soll das zweisitzige Modell – zunächst in einer Auflage von 500 Stück – in Serie gehen und zu erwerben sein. Vorbestellungen sind sogar ab sofort möglich. Kostenpunkt laut der Zeitung "Pravda": 1,2 bis 1,5 Millionen Euro.

Aeromobil mit 750 Kilometern Reichweite

Laut Hersteller erfüllt das mit Normalbenzin betriebene Gefährt schon jetzt alle notwendigen Vorschriften sowohl für den Straßen- wie auch den Flugverkehr. Mit nach hinten eingeklappten Flügeln – ähnlich wie bei einem Insekt – soll es zudem auf jedem normalen Parkplatz ausreichend Platz finden und somit alltagstauglich sein.

Um abheben zu können, müssen zunächst die Flügel ausgefahren werden, was laut AeroMobil binnen drei Minuten erfolgen soll. Dann benötigt der Fahrer bzw. Flieger eigentlich nur eine Wiese, auf der man das nun 8,8 Meter breite Flugauto auf 130 Stundenkilometer beschleunigt, um dann in den Himmel aufzusteigen. Dort sollen Geschwindigkeiten von bis zu 360 Stundenkilometer erreichbar sein, auf der Straße liegt das Maximum bei etwa 160 Stundenkilometern. Vollgetankt könne das mit einem Hybridmotor und einem Propeller im hinteren Teil angetriebene Aeromobil eine Strecke von 750 Kilometern fliegen, heißt es.

So stellt sich die Firma den Einsatz im Alltag vor

Wie sich die Firma den Gebrauch des Flugautos in der Zukunft vorstellt, legt ein bereits 2014 veröffentlichtes Video nahe, das den Vorgänger des jetzt vorgestellten Mobils zeigt:

So verlockend ein fliegendes Auto auch erscheint – man denke nur ans einfache "Überfliegen" von lästigen Staus –, so fraglich dürfte es (aktuell noch) sein, wie es mit der nötigen Fluglizenz aussieht.