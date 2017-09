Fahrer wenden auf Autobahn, um Stau zu entgehen

Es sind schockierende Szenen, die sich am Sonntagnachmittag auf der A1 bei Köln abspielten: Weil sie im Stau zu lange warten mussten, wurden gleich mehrere Autofahrer zu Geisterfahrern. Sie verloren die Geduld und wendeten einfach mitten auf der Autobahn. Die Polizei veröffentlichte jetzt ein Video und spricht von "rücksichtslosem" und "lebensgefährlichem" Verhalten.



In dem Video ist zu sehen, wie gleich mehrere Fahrzeuge am Stauende auf der Autobahn wenden, um diese über die Auffahrt wieder zu verlassen. Zuvor war ein Motorradfahrer in ein Stauende gerast und hatte sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in beiden Richtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Anschließend lief der Verkehr für weitere drei Stunden einstreifig an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein 14 Kilometer langer Stau - in dem einige offenbar die Nerven verloren.



Fahrern droht Strafe

Den Verkehrssündern drohen jetzt empfindliche Strafen. Insgesamt wurden in 13 Fällen Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Fahrer eröffnet, die "den Entzug der Fahrerlaubnis und in besonders schweren Fällen eine Freiheitstrafe zur Folge haben können", heißt es.