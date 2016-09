"Mondial de L'Automobile" so lautet der offizielle Name der Messe in Paris. Sie gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen ihrer Art in Europa. Entsprechend waren tolle Neuigkeiten und Prototypen zu entdecken. Besondere Aufmerksamkeit ziehen in diesem Jahr die Elektroautos auf sich. Auch der wegen des Diesel-Skandals gebeutelte VW-Konzern stellte seine Vision von Mobilität in der Zukunft in Paris vor. VW-Manager Jürgen Stackmann am Donnerstag auf der Messe: "Elektro, so glauben wir, darum wird sich in Zukunft alles drehen. Und das wird es uns ermöglichen, nicht nur unsere Technologie zu verändern, sondern auch das Lebenskonzept unserer Kunden. Zum ersten Mal wird Volkswagen mit unseren Kunden verbunden sein." Das Gefährt hat den Namen "I.D." Der I.D. soll so eine Art Volks-Elektroauto werden. Es ist das erste rein als E-Auto konzipierte Fahrzeug der Marke. Der Wagen soll 2020 in Serie gehen und der Preis wird laut Volkswagen mit rund 30.000 Euro angegeben. Deutlich teuerer sind diese Autos. Wenn man sie überhaupt kaufen kann. Denn viele Fahrzeuge werden in Paris nur als Prototypen vorgestellt. Dieser Ferrari zum Beispiel ist eine Sonderedition zum 70. Geburtstag des Rennwagenfabrikanten aus Maranello. Und daher eher Sammlerstück als Massentauglich. Nur rund 200 Fahrzeuge wurden gebaut. Und alle sind schon verkauft. Der Preis lag laut Hersteller bei rund 1,8 Millionen Euro pro Auto.