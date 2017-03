Der Peugeot 3008 ist das Auto des Jahres

Morgens um 9.15 Uhr konnte PSA-Chef Carlos Tavares in Paris die geglückte Übernahme des deutschen Konkurrenten Opel verkünden. Für 2,2 Milliarden Euro hatte der Mutterkonzern der Marken Peugeot, Citroen und DS die Europa-Tochter des General-Motors-Konzerns gekauft. Damit wird PSA zum zweitgrößten Autohersteller Europas, gleich nach Volkswagen. Um kurz nach 15 Uhr folgte dann die zweite gute Nachricht des Tages für die Franzosen: Der "Carb of the Year"-Award für den Peugeot 3008.

Als Jean-Philippe Imparato, der Chef der Marke Peugeot, im Saal der Messe Genf auf die Bühne sprang, war ihm die Aufregung körperlich anzumerken. Ihm blieb förmlich die Luft weg, als er rief: "Wir sind so stolz, wieder zurück zu sein! Es ist eine fantastische Ehre!" Peugeot war durch harte Jahre der Sanierung gegangen und hatte viel Personal abbauen müssen. Erst seit kurzem ist der Konzern über den Berg, kann in neue Modelle investieren – und Opel übernehmen, um zu wachsen.

So entscheidet die Jury

Der "Car of the Year"-Award ist der renommierteste Autopreis Europas. Er wird vom stern zusammen mit sechs weiteren Zeitschriften aus Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden seit 1964 vergeben. Die Preisverleihung findet jedes Jahr in Genf am Vorabend des Auto-Salon statt, der wichtigsten Automesse des Frühjahrs. Die 58 Jurymitglieder aus 22 Nationen sind völlig unabhängig in ihrer Entscheidung. Um jegliche Einflussnahme auszuschließen, werden alle Abstimmungsergebnisse im Detail veröffentlicht. So ist klar, wie jeder einzelne der Fachjournalisten aus der Jury abgestimmt hat.

Diese Wagen landeten auf den Plätzen

Aus diesem Angebot mussten die Jurymitglieder ihren Favoriten wählen. Und das Ergebnis war denkbar knapp: Der Peugeot 3008 gewann mit 319 Stimmen vor dem Alfa Romeo mit 296 Stimmen. Familientauglichkeit siegte über Fahrspaß, mutiges Styling über italienische Linie, SUV-Form über klassische Limousine. Und: Mit dem Peugeot gewann zum ersten Mal überhaupt ein SUV den Preis. Starker Dritter wurde die Mercedes E Klasse, die trotz des hohen Listenpreises viele Punkte für ihr richtungsweisendes technisches Konzept machte. Es folgten Volvo (172 Punkte), Citroen (166), Toyota (165) und Nissan (135).

Strahlend stellte sich Imparato am Ende dem Blitzlichtgewitter hunderter Reporter und hielt den Preis in die Kameras. Vor der Bühne stand Thierry Peugeot und lächelte still. Das Mitglied der Gründerfamilie ist heute Aufsichtsratsvorsitzender des PSA-Konzerns. Er war direkt von der Pressekonferenz in Paris nach Genf gereist und interessierte sich neben dem Pokal besonders für die Frage, wie wohl die deutsche Öffentlichkeit den Kauf der Traditionsmarke aufnehme. Die Sorge in der Stunde des Triumphes ist verständlich: Künftig muss er für vier Marken Autos entwickeln lassen, die Preise gewinnen.