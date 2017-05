Der Bayern-Hammer rast jetzt mit Allradpower

600 PS und ein röhrendes Inferno aus vier Auspuffrohren – der neue BMW M5 ist der absolute Gegenentwurf zur aktuellen Verkehrspolitik. Schon im Normalbetrieb faucht der Achtzylinder wie ein Drache an der Kette, aber mit der Klappenauspuffsteuerung kann man ihn vollends entfesseln. Dann setzt es eine Dampfhammerakustik - wie sie die Passanten sonst nur von Zweirädern erdulden müssen.

Mehr Kraft - mehr Allrad

Die Leistungsdaten sind so brachial, wie gewohnt: 3,5 Sekunden dauert es bis die ausgewachsene Limousine Tempo 100 erreicht. Dem M5-Fahrer stehen fünf Fahrmodi zur Verfügung, darunter auch ein reiner Heckantriebsmodus. Etwas weniger klassisch, aber schneller und auch sicherer geht es nun im 4WD-Sportmodus durch die Kurven. "Für mich persönlich ist dies der beste Modus, der alles Gute in einem vereint", schwärmt Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock. Die Kunst liegt in der Abstimmung, verrät BMW-M-Chef Franciscus van Meel: "Ein Allrad von M muss sich anfühlen wie ein Hecktriebler - nur mit mehr Traktion." Irgendwann kommen zwei Antriebsreifen eben an ihre Grenzen. Das klassische Querfahrerlebnis geht eben auch im 4WD-Sportmodus .

Ein Kunststück ist es auch, dass sich der M5 trotz seiner üppigen 1,9 Tonnen anfühlt, wie ein deutlich kleineres Fahrzeug. Tatsächlich ist er auch etwa 100 Kilogramm leichter als sein Vorgänger und dies trotz des zusätzlichen Gewichts des Allradantriebes. Das Achtgang-Automatikgetriebe bietet eigentlich immer die richtige Gangwahl an. Wer dennoch selbst schalten möchte, kann natürlich auch die Schaltwippen am Lenkrad benutzen. Besser machen wird er es nicht. Wenn 600 PS nicht genug sind, muss man sich etwas gedulden. Es wird auch bei dieser Generation eine Competition-Edition mit 30 PS extra geben.