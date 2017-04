Die französische Wellblechkiste kommt wieder

Citroëns Transporter Type ist in Frankreich so wichtig wie hierzulande der VW Bulli. Eine rollenden Legende, entwickelt wurde er in der unmittelbaren Nachkriegszeit – vom Band lief der H von 1948 bis 1981. Unverkennbar war seine eingedrückte Hundeschnauze und die Außenhülle in Form von Wellblech. In Frankreich und Belgien war der Type H jahrzehntelang der meist genutzte Lieferwagen.

Bodykit aus Fiberglas

Zum siebzigsten Geburtstag gibt es nun ein Wiedersehen. Der ungarische Designer David Obendorfer hat einen Umbausatz entwickelt, der einen modernen Citroën Jumper in ein H-Modell verwandelt. Oder zumindest ähnlich aussehen lässt. Zu kaufen gibt es den Bodykit bei "FC Automobili" in Italien – und es werden gleich mehrere unterschiedliche Bausätze angeboten. Der Jumper kann ein Transporter oder ein Bus sein – aber auch Varianten als Camper oder Foodtruck sind möglich. Puristen sind die Plastikteile vermutlich ein Graus, aber sie bieten eine einfache Möglichkeit einen Wagen im Retro-Look zu fahren, der technisch auf der Höhe der Zeit ist.

Es ist nicht der erste Retro-Wagen von Obendorfer. Am Computer hat er spannende Neuinterpretationen vom Käfer, dem Renault 4 und dem Fiat 600 entworfen. Der Unterschied: Der Bodykit existiert als echter Bausatz, die Neuentwürfe hingegen nur als Computersimulationen.

Wiedergeburt der Seele

"Mit unserem Design wollen wir nicht die Formen des originalen Fahrzeugs kopieren. Wir haben versucht die Seele der Auto-Ikone einzufangen und haben diese dann mit einem nostalgischen Fiberglasanzug neu interpretiert. Das ist Retrolook aber auch tief im Lebensgefühl der Gegenwart verbunden", sagt Obendorfer.

Die Seiten des Jumpers werden mit Teilen im Wellblech-Look beplankt. Die Front des Fahrzeuges wird komplett neu eingekleidet. Die Illusion ist ziemlich perfekt, obwohl die Formen des Jumpers erhalten bleiben. Die schmal zulaufende Motorhaube des H gibt es natürlich nicht, der Eindruck ist nur eine optische Illusion.