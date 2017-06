Erwachsen geworden: Der neue Polo ist ein kleiner Golf

Mangels anderer Attraktionen ist ein türkisblauer VW Polo I von 1975 das meistfotografierte Motiv vor der alten Industriehalle auf der Insel Eiswerder in Berlin. Das Polo-Urmodell hat inzwischen Seltenheitswert - wohl keiner wäre damals auf die Idee gekommen, dass sich irgendjemand 42 Jahre später noch für einen unscheinbaren Kleinwagen interessiert, was sich unter anderem damals in der, nun ja, verbesserungswürdigen Rostvorsorge niederschlug. Der Polo I ist inzwischen ein gesuchter Klassiker.

Nicht mehr der Kleine sein

Die Zeiten ändern sich, und so nennt sich die Insel in der Havel inzwischen "Event Island", und die Weltpremiere des neuen Volkswagen Polo steht an diesem verregneten Berliner Morgen unter dem etwas holprigen Motto "no longer the little one". Aus dem Kleinen, der sich bislang 14 Millionen Mal verkaufte, soll also ein Großer werden. Volkswagens zweitwichtigstes Modell (nach dem Golf) soll nach 42 Jahren endlich erwachsen werden.

VW Polo 2017: Gölfling Fullscreen

Darauf deuten schon die Abmessungen hin: Auch der Polo folgt in der sechsten Generation dem anscheinend unumkehrbaren Trend zum Wachstum und misst jetzt in der Länge erstmals über vier Meter, weshalb er unter den Journalisten schon den Spitznamen "Mini-Golf" bekam.

In den Worten des Volkswagen-Markenvorstands Herbert Diess klingt das natürlich etwas anders: "Der Polo spielt in einer höheren Liga" erklärt er bei der Präsentation vor rund 300 internationalen Journalisten, die den ersten Auftritt des neuen Modells mit frenetischem Applaus begrüßen, als handele es sich um einen Popstar. Der Polo trage "alle Features der höheren Klassen" in sich, so Diess später im Interview, und werde damit zum "Maßstab in diesem Marktsegment". "Mehr Innenraum als jemals zuvor", verspricht Volkswagen-Entwickler Frank Welsch, "ein völlig neues Infotainment-System und die Weltpremiere des interaktiven Displays".

Fullscreen

Nun wird also auch der Polo zum Smartphone auf Rädern, mit einem volldigitalen Cockpit und einem riesigen Display in der Mitte, das, so Welsch, "deutlich mehr Darstellungsmöglichkeiten bei einfacherer Bedienung" als bisher bieten soll.

Die ganze Palette der Assistenten

Schon die Basisversion verfügt über ein elektronisches Assistenzsystem namens "Front Assist", das zum Beispiel vor Fußgängern warnt und mit "Emergency Brake Assist" selbständig Notbremsungen einleitet, und je nach Bedarf (und Geldbeutel) lässt sich diese Palette beliebig ausweiten: Mit "Adaptive Cruise Control" beispielsweise, einem Abstandsregler, der in Verbindung mit dem Automatikgetriebe auch beim Stop-and-Go-Verkehr funktioniert, oder mit "Rear Traffic Alert", der beim Ein- oder Abbiegen vor dem nachfolgenden Verkehr warnt. Herkömmliche Rückspiegel gibt es aber auch noch, und das sogar serienmäßig.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie es die VW-Designer schaffen, ein neues Modell zu kreieren, ohne dass der Vorgänger gleich alt aussieht. Die neuen Abmessungen - länger, breiter und etwas niedriger - sorgen in Verbindung mit den geschärften Seitenlinien und einer tiefer gezogenen Motorhaube für einen deutlich dynamischeren Auftritt. Der Polo habe nun eine "starke Schulter", meinte VW-Designchef Klaus Bischoff, der bei der in Englisch gehaltenen Präsentation sichtlich stolz auf seine jüngste Schöpfung ist.

In knalligen Farben wie "Reef Blue" und "Energetic Orange" wurde das neue Modell in Berlin vorgestellt, das deutlich trendiger daherkommt als alle seine Vorgänger und mit dem Ur-Typ I etwa soviel gemein hat wie ein iPhone mit einem Wählscheibentelefon. Klar, dass man dabei auch auf neue Käufer- und Käuferinnenschichten schielt, die mit der eher nüchternen Volkswagen-Funktionalität bisher wenig anfangen konnten. "Mini" wurde als einer der Wettbewerber genannt, in dessen Revier man offensichtlich wildern will. Für die neue Lifestyle-Offensive steht denn auch das Sondermodell "Beats" mit seinem 300-Watt-Soundsystem. "Fuelled by music" lautet das Werbemotto für die rollende Disco.

Stromer nicht geplant

Das stimmt für die Motoren leider nicht, womit wir bei dem leidigen Abgasthema angekommen sind. Sechs Benzinmotoren von 65 bis 200 PS (für den GTI), ein 90 PS starker Erdgasmotor sowie gerade mal zwei Dieselmotoren mit 80 oder 95 PS werden angeboten. Eine Hybridversion oder ein rein elektrisches Modell, sagt Volkswagen-Chef Herbert Diess, seien für den Polo nicht geplant. Dafür seien die Diesel mit AdBlue-Einspritzung die "weltweit saubersten". Sie würden mit der aufwendigen Harnsäure-Technologie allerdings auch etwas teurer, räumt Diess ein, weshalb er eine "Marktverschiebung in Richtung Benziner" erwartet.

Mehr Auto zum gleichen Preis

Der VW-Lenker wirkt überraschend entspannt bei diesem Thema, was wohl auch damit zu tun hat, dass "der Dieselanteil in diesem Marktsegment traditionell gering" sei, wie er erklärt. Die Dieselmotoren erfüllten spielend alle aktuellen Abgasnormen und seien "zukunftssicher", so Diess. Auch bei den Benzinern will man sich ins Zeug legen: Sie sollen serienmäßig mit Partikelfiltern ausgestattet werden. Die Preise für das neue Modell beginnen bei 12.975 Euro, was sogar einer faktischen Preissenkung entsprechen soll, wie Volkswagen vorrechnet. Der Polo hat jetzt serienmäßig vier Türen, die bislang rund 800 Euro mehr kosteten. Für diesen Basistarif gibt es aber weder die Sonderfarbe "Honey Yellow Metallic", noch das famose Navigationssystem mit dem 8-Zoll-Display, eine Lederausstattung oder andere edle Zutaten aus der langen Aufpreisliste. Aber das hatte der Polo I von 1975 auch nicht.