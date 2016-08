Fiat Abarth 124 Spider

Beim Blick unter das Technik-Blechkleid wird schnell klar, wie der Abarth-Skorpion den asiatischen Technik-Spender MX-5 und den Konzernbruder ausstechen will: Bilstein-Dämpfer sorgen für die sportliche Abstimmung. Damit die Kraft des 170 PS 1,4-Liter Turbos in die richtigen Bahnen gelenkt wird, hilft an der Hinterachse eine mechanische Differenzialsperre. Schon im Stand macht der Abarth 124 Spider einen auf dicke Hose. Vier Auspuffrohre protzen am Heck und umrahmen einen Diffusor. Dazu kommen größere Räder, eine mattschwarze Motorhaube und Kofferraum-Deckel. Dank des Turbo-Motors, der schon bei 2500 U/min mit dem maximalen Drehmoment von 250 Newtonmetern für Vortrieb sorgt, legt der Abarth gleich richtig los. Im Unterschied zum Mazda MX-5 braucht der Italiener keine hohen Drehzahlen, sondern hat den typischen Wumms eines aufgeladenen Triebwerks.

Allerdings geht dem Vierzylinder-Triebwerk nach oben hin etwas die Luft aus. Das Fahrwerk und auch der Name Abarth könnten durchaus ein paar Pferde mehr unter der langen Motorhaube vertragen. Die Fahrleistungen sind keineswegs schwach: Nach 6,8 Sekunden erreicht der Skorpion Landstraßen-Tempo und schießt weiter bis 232 km/h.



Drückt man den Sportknopf, verhärtet sich die Lenkung, die Gasannahme wird unmittelbarer und die Traktionskontrolle lässt dem Heck ein paar Freiheiten mehr. Der Motor meldet sich auch noch mit einem markigen rotzenden Röhren zu Wort - dem Klappen-Sportauspuff sei Dank.

Auch der Innenraum des Abarth schlägt Mazda und Fiat. Feines Leder, Alu-Pedale und ein schönes Sportlenkrad hübschen den Innenraum auf. Nur: Ist das alles wirklich 16.010 Euro Aufpreis gegenüber dem Fiat 124 Spider und 13.110 Euro gegenüber dem stärksten Mazda MX-5 wert? Die Antwort ist "Jein". Spaß bereiten, die beiden anderen Roadster auch, echtes sportliches Abarth-Feeling und den schicksten Innenraum bekommt man nur beim giftigsten Spider, echte Fans werden dafür 40.000 Euro auf den Tisch blättern.