Mazda 6 Facelift

Mazda hat seine beiden 6er frisch gemacht. Zeit wurde es. Anfang 2013 wurden Kombi und Limousine gestartet. VW Passat & Co. konnten sie deutlich marktanteile abjagen. An die Stückzahlen von VW kommen sie aber nicht ran. Dennoch: Unter den Importen spielt Mazda vorne mit.

Erstaunlich, dass beim Facelift von außen fast nicht zu sehen ist. Ein klares Zeichen von Selbstbewusstsein, denn gealtert ist die 6er-Reihe bisher nicht. Gearbeitet wurde unter der Haube. "GVC" heißt die neu entwickelte Fahrdynamik-Regelung "G-Vectoring Control" ab. Gezielte Eingriffe im Drehmoment sollen den Wagen besser durch die Kurve tragen. Und es funktioniert. Der Mazda 6 ist spurstabiler, präziser und komfortabler unterwegs als sein schon sehr guter Vorgänger.

Mazda 6: Geräuschdämmung im Innenraum

Ebenso wurde an einer weiteren Geräuschdämmung im Innenraum gearbeitet. Der Diesel-Motor, Abroll- und Windgeräusche verschwinden noch weiter. Gleichzeitig wurden die Fahr-Assistenten, das Head-up Display und die Gaspedalsteuerung spürbar verbessert.

Die Motorisierung ist dagegen gleich geblieben. An Benzinern stehen für Limousine und Kombi drei Motoren zur Wahl, einen Allradantrieb gibt es nicht. Die Leistung reicht von 145 PS über 165 PS bis zu 192 PS, der offizielle Verbrauch liegt zwischen 5,5 und 6,4 Liter pro 100 Kilometern. Mazda bietet außerdem zwei Dieselmotoren mit 150 PS und mit 175 PS an. Im Kombi können sie sogar mit Allradantrieb gekoppelt werden. Der Durchschnittsverbrauch liegt dann bei 5,0 bzw. 5,4 Litern. In den Versionen mit Frontantrieb schlucken sie zwischen 3,9 und 4,9 Litern.

Am allgemeinen Rabattwettlauf beteiligt sich Mazda kaum. Man muss also mit dem Listenpreis rechnen. In der Basisversion kostet der frisch gemachte Mazda6 ab 25.690 Euro, Mitte September 2016 steht er bei den Händlern. Einen Kombi-Zuschlag gibt es nicht. Mit Allradantrieb und 175-PS-Diesel kostet der Kombi dann 43.090 Euro. Eine Menge Geld auch für ein ungewöhnliches Auto.

