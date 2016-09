Der aktuelle 5er BMW war jahrelang das Maß der Dinge in der oberen Mittelklasse, nur die neue E-Klasse ist gefährlich nahe aufgerückt. Die neue E-Klasse von Mercedes punktet mit Komfort, Vernetzung und Fahrerassistenz.



Der nächste 5er – Baureihe G30 - soll wieder für Abstand sorgen. Die Münchner setzen dabei auf ihre klassischen Stärken: Fahrspaß und Fahrdynamik. Der 5er bringt die Innovationen direkt auf die Straße. Zum Marktstart wird es nicht nur Hinterrad- und Allradantrieb, sondern auch Allradlenkung geben. Dazu ein breites Spektrum an Motoren, Lenkungen oder Dämpferkonfigurationen. "Mit rund 80 Varianten sind wir die mit Abstand sportlichste Business-Limousine der Welt", sagt Jos van As, bei BMW als Leiter für Integration seit Jahren der Mann für Fahrdynamik.

In den Feuilletons wird schon das Ende des Fahrvergnügens in den Zeiten von Roboter-Taxis und Carsharing herbeigesehnt. In der Praxis ist das noch lange nicht so weit. Der Kunde kauft nicht die Visionen von übermorgen, sondern einen Wagen, der heute fährt. Und ein Business-5er wird viel gefahren. 50.000 Kilometer Laufleistung in einem Jahr sind keine Seltenheit.

Die ersten Ausfahrten im walisischen Niemandsland beweisen: Der neue 5er BMW ist ein kleiner 7er. Außen hat sich optisch wenig getan, im Inneren schaut es ganz aus wie im größeren 7er.

Doch bei aller Dynamik: Im BMW 530i-Prototypen vermisst man sofort den Sechszylinder. Der aufgeladene Vierzylinder-Turbo mit zwei Litern Hubraum und 252 PS hat genug Kraft, aber ihm fehlt der satte Klang. Dafür merkt man auch im Standardpaket, die Agilität des Wagens in den Kurven. Der G30 hat im Vergleich zur bisherigen Baureihe F10 etwa 100 Kilogramm verloren. Und obwohl BMW das Thema Karbon wie keine zweiter gepusht hat, sucht man beim 5er Karbonmodule vergeblich. Nun gut, der Kunde vermisst das nicht.

Sechszylinder dagegen schon. Bei Diesel- und Benzinmotoren gibt es die Phalanx der Vierzylinder und dann die deutlich teureren Achtzylinder (540i - 326 PS, M550i xDrive- 450 PS). Die Sechszylinderdiesel 530d, 540d und M 550d waren in Europa beliebt. So etwas gibt es nun nur noch bei der Konkurrenz.



Weltpremiere für den neuen 5er BMW ist die North American International Autoshow in Detroit Mitte Januar 2017. Die Kombiversion wird man im März auf dem Genfer Salon sehen. Dann folgen die Langversion und der bisher wenig erfolgreiche 5er GT.

Einen ausführlichen Text finden Sie hier: