Genau genommen ist der Ampera-e ein germanisierter Chevrolet Bolt, an den technischen Superlativen ändert die Abstammung nichts: Der Ampera-e liefert alles, was auch Teslas Model 3 verspricht - mit weniger Marken-Glamour. Dafür gibt es den Opel aber schon im Frühjahr 2017. Tesla will mit der Auslieferung des Models 3 Ende 2017 beginnen. Es ist aber gut möglich, dass der Termin verschoben werden muss.

Mit 500 Kilometer Reichweite lässt der Ampera-e Modelle wie E-Golf und i3 (300 km) weit hinter sich. Reichweitenangst müssen nur ausgesprochene Viel- oder Urlaubsfahrer haben. In der Stadt kann man durchaus eine Woche auskommen, ohne die heimische Säule anzulaufen. Chefingenieur des Opel Ampera-e ist eine Frau. Pamela Fletcher sagt: "Ich durfte unseren Elektro-Revolutionär über einige Monate hinweg testen. Im Alltagsbetrieb werden kaum mehr als eine oder zwei Ladungen pro Woche fällig."

Ausgewachsenes Auto

Nun durfte die Presse ihn das erste Mal an der Produktionsstätte Orion, eine halbe Stunde nordwestlich von Detroit, erleben - allerdings nur vom dem Beifahrersitz aus. Der 4,17 Meter lange Opel Ampera-e wirkt gefällig und kommt ohne Designverfehlungen wie dünnen Reifen (BMW i3) aus. Ein ausgewachsenes Auto, mit erfreulichem Platzangebot vorne wie hinten. Nur die billigen Hartplastikoberflächen an Armaturenbrett und Türverkleidungen sind nicht der Klasse angemessen und zeigen die Abstammung vom Chevrolet Bolt.

Der 1,5 Tonnen schwere Opel Ampera ist kräftig motorisiert. 360 Nm maximales Drehmoment und 204 PS machen sich beim Fronttriebler durchaus bemerkbar. 0 auf Tempo 50 schafft er in 3,2 Sekunden, die 0 auf Tempo 100 in kaum mehr als sieben Sekunden. Der Zwischenspurt 80 auf 120 km/h in 4,5 Sekunden. Abgeregelt wird bei 150 km/h. Bis auf die Spitzengeschwindigkeit sind das alles sehr sportliche Werte.

Mittelklassen-Preise

Das rund 460 Kilogramm schwere Akkupaket wird komplett im Unterboden versteckt. Die Zellen stammen von LG. Dem Kofferraum ist das 60-kWh-Akkupaket nicht anzusehen. Er schluckt 381 Liter - mehr als ausreichend für ein Auto der 4,20-Meter-Klasse. Das Akkupaket soll im Idealfall für bis zu 500 Kilometer ohne Nachtanken reichen. Offizielle Preise gibt es noch nicht, es ist aber, dass der Opel Ampera-e bei deutlich unter 35.000 Euro beginnen wird.