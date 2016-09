In den USA kommt eine ganz neue SUV-Generation von VW auf die Straße: Midsize nennt sich der Koloss bisher, denn er ist "nur" 5,04 Meter lang. Große USA-SUVs sind mindestens 5,30 Meter lang. Damit nicht zu viel verraten wird, sind die Modelle für die erste Ausfahrt von außen noch mit hässlichen Matten verklebt. Bei der Präsentation der Konzeptstudie des VW Crossblue 2013 war die VW-Welt noch in Ordnung. Inzwischen startet der Siebensitzer in einem denkbar schwierigen Umfeld. Ein Dieselmotor ist klugerweise erstmal nicht vorgesehen.

Tiguan im XXL-Format

Trotz der Tarnung ist zu erkennen, dass der Midsize - dessen echter Name strikt geheim gehalten wird - sich optisch am aktuellen Tiguan orientiert. Nur das alles mächtiger ausfällt, denn immerhin ist das Fahrzeug mehr als einen halben Meter länger als der europäische Tiguan. Fotos aus dem Innenraum sind noch strikt verboten. Mit fast drei Metern Radstand wundern einen üppigen Platzverhältnisse nicht. Selbst der Einstieg in die dritte Sitzreihe klappt ohne Verrenkungen. Die Bodenfreiheit von 20 Zentimetern dürfte auch für schlechte Pisten locker ausreichen.

Ein SUV in mittlerer Größe ist für alle unverzichtbar, die im US-Automarkt mitspielen wollen. Der Anteil der SUV ist dort in den letzten zehn Jahren noch einmal um 60 Prozent gestiegen. Ein Ende der SUV-Welle ist nicht in Sicht. VW kommt tatsächlich sehr spät mit seinem Midsizer.

V6-Motor und Achtgang-Automatik

Natürlich kann der der Koloss auf der Straße seine Masse nicht verbergen. Der 3,6 Liter große V6-Motor kommt aber souverän mit dem Gewicht zurecht. Das komfortable Fahrwerk, die leichtgängige Lenkung und die weiche Achtgang-Automatik entsprechen ganz dem amerikanische Komfortbedürfnis. 2,3 Tonnen Last am Haken stellen gerade in den USA keine Bestmarke auf, dürfte aber für nicht-gewerbliche Zwecke immer ausreichen.

Nach der Messepremiere auf der Los Angeles Autoshow im November rollt der Midsize im Frühjahr 2017 zu den amerikanischen Händlern - zu Preisen ab 30.000 Dollar. Von solchen Preisen für so viel Auto und Ausstattung kann man in Europa nur träumen.





