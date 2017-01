Wenn es nach Science-Fiction-Autoren ginge, wäre ein fliegendes Auto schon längst das Standard-Fortbewegungsmittel im 21. Jahrhundert. Mit diesem Prototyp des israelischen Unternehmens Urban Aeronautics könnten die Entwickler diesem Ziel einen Schritt näher gekommen sein. Der Firmengründer Rafi Yoeli sieht bereits viele Einsatzmöglichkeiten. "Es ist so groß wie ein Autos und startet senkrecht. Es kann bis zu 500 Kilogramm schwere Fracht transportieren und zwar bis zu 70 Kilometer weit und wieder zurück. Es ist einmalig. Kein anderes Fahrzeug braucht dabei so wenig Platz für die Landung." Denn anders als beim Hubschrauber sind die Rotoren beim sogenannten CORMORANT innenliegend. Das macht Starts und Landungen in unwegigem Gelände möglich. 15 Jahre lang haben die Entwickler an dem Gerät gearbeitet. Ein Interesse könnte seitens des Militärs bestehen. Denkbar wären Einsätze kontaminierten Gebieten. 2020 sollen die Geräte für umgerechnet knapp 14 Millionen Euro pro Stück zu haben sein.