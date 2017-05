80 Gaffer mit Handys: Polizei muss Rettungsgasse frei räumen

Auf der Autobahn A6 in Bayern sind die Einsatzkräfte am Montagvormittag kurz davor zu verzweifeln: Sie wurden zu verschiedenen Auffahrunfällen gerufen, doch sie kommen nicht zum Unfallort durch. Dicht an dicht stehen Lastwagen auf der rechten Spur. Sie müssen erst umrangiert werden, damit wenigstens im Ansatz eine Rettungsgasse gebildet werden kann. Einige Autos sind verlassen. Die Fahrer haben sich mit ihren Handys zur Unfallstelle aufgemacht, um Schnappschüsse von einem Getränkelaster zu machen, dessen Ladung - vor allem Getränke-Dosen - sich quer über die Fahrbahn verteilt hat.



Bei der Unfallserie in der Nähe von Schwabach in Mittelfranken wird der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt und muss mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Etwa 60 bis 80 Gaffer zählt die Polizei am Ende.



Etliche Platzverweise gegen Gaffer ausgesprochen

Polizeisprecher Michael Petzold spricht später von "katastrophalen Zuständen". Die Leute hätten in mehreren Reihen mit ihren Handys und Kameras gestanden. Die Polizei musste letztlich absperren, um die Schaulustigen zurückzudrängen. Der Polizeisprecher schätzt den Zeitverlust der Rettungskräfte allein durch die nicht gebildete Rettungsgasse im zweistelligen Minutenbereich.

"Katastrophale Zustände" beklagte ein Polizeisprecher. Rund 80 Gaffer haben die Rettungskräfte auf der A6 heute Morgen massiv behindert. pic.twitter.com/6wFqgPYVqQ — BR24 (@BR24) 8. Mai 2017





"Das alles hat zudem eine große Zahl Einsatzkräfte gebunden, die eigentlich dazu da sind, Leben zu retten", betonte Petzold. Zwar kann die Polizei Gaffern einen Platzverweis erteilen und diese Personen bei Nichtbefolgen sogar in Gewahrsam nehmen. "Doch die Einsatzkräfte müssen sich natürlich bei so einem Serien-Unfall mit weitaus Wichtigerem beschäftigen", erläutert Petzold. Dennoch seien am Montag auf der A6 zahlreiche Platzverweise ausgesprochen worden.

Bayern testet mobilen Gaffer-Sichtschutz

Ende April musste sich vor dem Amtsgericht Bremervörde in Niedersachsen ein 27-Jähriger verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, er habe im Juli 2015 in Bremervörde Fotos eines schweren Unfalls mit zwei Todesopfern in einem von der Polizei abgesperrten Bereich gemacht. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Tatsächlich konnte der Vorwurf nicht bewiesen werden, denn das Handy des Angeklagten fehlte. Das Gericht verurteilte den Mann dennoch zu vier Monaten Freiheitsstrafe, sogar ohne Bewährung, wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung - denn er hatte den Platzverweis der Beamten einfach ignoriert und war handgreiflich geworden.



Als Reaktion auf den Fall brachte Niedersachsen im vergangenen Jahr im Bundesrat eine Initiative für ein Gaffer-Gesetz auf den Weg. Es sieht bis zu einem Jahr Gefängnis oder Geldstrafe für diejenigen vor, die bei Unglücks- oder Notfällen Hilfeleistende der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder des Rettungsdienstes behindern. Bislang gibt es aber erst einen Gesetzentwurf.

Bayern will von diesem Sommer an mobile Sichtschutzwände gegen Gaffer testen. "Die Planungen dazu laufen bereits auf Hochtouren", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Er bezeichnete es als abstoßend, "wenn Schaulustige das Leid anderer dann auch nutzen, um sich selbst beispielsweise in sozialen Netzwerken mit Aufnahmen von der Unfallstelle wichtig zu machen".