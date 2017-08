Hier erfahren Sie, ob Ihre Autoversicherung bald teurer wird

Wenn Sie in einer Region wohnen, in der es häufiger mal kracht, könnte sich das unangenehm auf die Höhe Ihrer KFZ-Versicherung auswirken. Einmal im Jahr berechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für alle 413 deutschen Zulassungsbezirke die Schadenbilanzen und gibt auf dieser Grundlage die sogenannten Regionalklassen heraus.

Es gilt, vereinfacht ausgedrückt: Je höher die Unfallschadensbilanz ausfällt, desto höher wird die Regionalklasse eingestuft. Das Spektrum reicht bei Kfz-Haftpflichtversicherungen von eins bis zwölf, bei Teilkasko- gibt es 16, bei der Vollkaskoversicherungen neun Klassen.



Kündigungsrecht bei Hochstufung der Kfz-Versicherung

Die Regionalstatistik ist zwar für Versicherungen unverbindlich, die Unternehmen können sie jedoch für Neu- und Bestandsverträge anwenden. Das heißt im Klartext: Wer in einem Bezirk mit hochgestufter Regionalklasse lebt, muss möglicherweise aufgrund von Beitragsanpassungen bald mehr für seine Kfz-Versicherung bezahlen. Das betrifft nach GDV-Angaben rund 3,6 Millionen Autofahrer in 41 Bezirken. Für 5,5 Millionen Autofahrer in 67 Bezirken könnte es dagegen günstiger werden. Ihre Regionalklassen wurden herabgestuft.

Das Vergleichsportal " Check24" weist jedoch in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es ein außerordentliches Sonderkündigungsrecht gibt, falls sich der Beitrag durch eine Umstufung erhöht.

Die Preisunterschiede, die sich durch verschiedene Klassen ergeben können, sind enorm, wie "Check24" in einer Beispielrechnung für Vollkasko- Versicherungen aufzeigt. Angenommen wird ein Versicherungswechsel zum 1. Januar 2018.





Beispielrechungen für Kfz-Haftpflichtversicherungen:

Versicherung: KFZ-Haftpflicht Niedrigste Regionalklasse 1:

Elbe-Elster (Brandenburg) Höchste Regionalklasse 12:

Offenbach (Hessen)

Differenz Junger Single 239,20 Euro 395,39 Euro 156,19 Euro Familienvater 167,53 Euro 285,56 Euro 118,02 Euro Senior 111,19 Euro 184,17 Euro 72,98 Euro

Informationen zu den Beispielrechnungen finden Sie hier.

Und wie sieht es in Ihrem Wohnort aus?

Die besten Schadensbilanzen ergeben sich in den Bundesländern Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die höchsten Einstufungen gab es vor allem in Großstädten, wo viel und dichter Verkehr herrscht, sowie in Teilen Bayerns.

>> In welche Regionalklasse Ihr eigener Wohnort eingestuft wird, können Sie hier in einem Abfrage-Tool des GDV herausfinden <<