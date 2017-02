200 Euro vom Staat - wenn man ein E-Bike kauft

Viele Länder subventionieren den Kauf eines Elektroautos. In Deutschland gibt es eine Kaufprämie von 4000 Euro für jedes Auto mit Stromantrieb, in Frankreich legt der Staat maximal sogar 10.000 Euro drauf. Und das, obwohl der ökologische Nutzen von Elektroautos umstritten ist. Gleichzeitig wird der öffentliche Nahverkehr massiv unterstützt. Nur das umweltfreundlichste Verkehrsmittel überhaupt, das Fahrrad, kümmerte die staatlichen Planer bisher wenig. Das soll sich jetzt jedoch ändern.

Verkauft sich auch ohne Subvention

Die staatliche Zurückhaltung liegt auch daran, dass das E-Rad auch ohne Staatshilfe ein Erfolg ist. Im Jahr 2015 wurden über 500.000 Stück in Deutschland verkauft. In Frankreich waren es 2014 allerdings weniger als 80.000. Nach Norwegen – dort gibt es bereits eine 1200 Euro Subvention für Lastenräder – reagiert Paris jetzt: 200 Euro gibt der Staat beim Kauf eines E-Fahrrads dazu. Das Dekret gilt seit dem 31. Januar 2017. Das Rad muss von Pedalen angetrieben sein, darf höchstens eine Leistung von 3 Kilowatt besitzen und keine Blei-Säure-Batterie benutzen. Die meisten angebotenen Elektroräder erfüllen diese Bedingungen. Nur Elektro-Roller und Elektro-Mopeds sind von der Subvention ausgenommen. Sie gilt für Stromfahrräder beider Klassen, sowohl Räder mit 25 km/h als auch mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit profitieren davon. Pro Person kann die Subvention nur einmal in Anspruch genommen werden.

Abstimmung Subvention für Elektroräder – Was halten Sie davon? Ein Gebot der Fairness. Wenn der Staat E-Autos so massiv bezuschusst, muss er es auch bei Rädern machen. Für meinen Geschmack, gibt es schon genug Räder auf den Straßen. Also: eher nein. Unbedingt richtig. Der Staat müsste den Radverkehr viel mehr fördern. In der Preisklasse von Fahrädern sind Subventionen unnötig. Abstimmen Teilen Facebook Twitter Google+

Kleiner Anreiz

Die Subvention ist allerdings außerordentlich sparsam. Ein E-Auto wird mit maximal 10.000 Euro bezuschusst, solange sein Preis unter 40.000 Euro liegt. Paris verhindert so, dass die Luxusvehikel der Reichen vom Steuerzahler bezahlt werden. Man kann jedoch auch sagen: Wegen ihres Preises fallen Importe wie der BMW i3 meist und Fahrzeuge von Tesla immer durch das Raster.





Die französische Regelung führt dazu, dass ein E-Auto mit 25 bis 30 Prozent des Kaufpreises bezuschusst wird. Beim Elektrorad dürften es nur sieben bis zehn Prozent sein. Markenräder mit Stromantrieb kosten generell ab 2000 Euro aufwärts. Nur Chinaimporte im Baumarkt rangieren in einem Preissegment von 1000 bis 1500 Euro. Mehr als ein kleiner Anstoß sind 200 Euro nicht. Derzeit ist Frankreich keine Fahrradnation. Nur zwei Prozent der Bevölkerung sollen den Weg zur Arbeit mit dem Rad absolvieren.