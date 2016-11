Das Allgäu ist schön; sehr schön; eine der beeindruckendsten Gegenden Deutschlands mit seinen seichten Hügelketten, die sich grün und satt zu Bergen hinaufschwingen. Die Landwirtschaft ist nach wie vor ebenso wichtig wie der lokale Tourismus, der Sport, Ruhe und Entspannung ins Zentrum jedes Aufenthaltes setzt. Kaum zu glauben, dass im beschaulichen Allgäu ein Geschoss wie der Audi S8 Plus noch gewaltiger, noch schärfer und noch heißer gemacht wird. Als ob 445 kW / 605 PS und gewaltige 700 Nm maximales Drehmoment nicht ausreichen würden, verabreichen die Allgäuer Tuner dem A8-Topmodell aus Ingolstadt eine Leistungsspritze, die es in sich hat. Dabei hält sich der Auftritt des Abt Audi S8 Plus überraschend zurück. Anders als die erstarkten Modelle vom Typ Q7 oder RS6 sieht der S8-Abtling beinahe aus, wie ein ganz normales Serienmodell. Die 21 Zöller deuten allenfalls auf ein gesteigertes visuelles Mitteilungsbedürfnis, nicht jedoch auf eine imposante Leistungsspritze von 130 PS hin.

Schwarze Gefahr Fullscreen

Denn aus den bekannten vier Litern Hubraum schaufelt der doppelt beatmete Achtzylinder gewaltige 541 kW / 735 PS und 920 Nm maximales Drehmoment, die knapp über 2.000 U/min zur Verfügung stehen. Rein technisch würde der schnellste aller denkbaren Audi S8er locker Richtung 350 km/h stürmen. Insbesondere mit Rücksicht auf die Hochgeschwindigkeitsreifen wird der zwei Tonnen schwere Allradkoloss bei konkurrenzfähigen 320 km/h abgeriegelt und lässt so Konkurrenten wie BMW M5, M 760 Li, Mercedes AMG S 65 AMG oder AMG S 63 4matic hinter sich. Dabei fährt sich die viersitzige Luxuslimousine so unspektakulär, wie er von außen anmutet. Je nach Fahrprogramm brabbelt die Auspuffanlage etwas sonorer und leistungshungriger vor sich hin und die dunklen 21-Zöller geben mehr Einblick auf die sinnvolle Keramikbremsanlage als der Serienradsatz. Und auch im Innern fällt der Blick auf die gewohnt bequemen Lederstühle, die wertige Verarbeitung und die mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Anzeigen und Bedienelemente. Hier fährt der A8 / S8 im letzten Jahr vor seiner Ablösung deutlich hinter der Konkurrenz aus Stuttgart und insbesondere München her.

Das sieht jedoch ganz anders aus, wenn sich der Panzerkreuzer auf Autobahn oder Landstraße einmal in mittlere oder gar hohe Drehzahlen emporgebrabbelt hat. Die Abgasanlage tönt gekonnt aus vier jeweils knapp neun Zentimeter großen Rohren. Ab 2.500 Touren bläst der Allgäuer los, als gäbe es kein Halten mehr. Und versprochen: es gibt kein Halten mehr. Niemand interessiert sich für den sinnfreien Imagespurt 0 auf Tempo 100 in 3,3 Sekunden. Doch was der Abt S8 bietet, wenn er einmal den Fahrer für sich eingenommen hat, beeindruckt selbst ausgebuffte Sportwagenfahrer. Trotz Allradantrieb und breiten Walzen hat der nachgeschärfte S8 Mühe, seine Potenz auf den Boden zu bekommen. Greifen die Dunlop-Gummis, fliegen Häuser, Straßenschilder und Verkehrspfosten nur so an einem vorbei. Captain Future mit seiner Comet, Captain Kirk mit der Enterprise oder Cliff Allister Mclane mit seiner Orion können nichts anderes empfunden haben, wenn Sie durch die Galaxien gedonnert sind.

Wer beim Abt Audi S8 Plus Gas gibt, erlebt zunächst wenig spektakuläres und dann sein schwarzes Wunder. Die Achtgang-Automatik müht sich nach Kräften, die über 900 Nm maximales Drehmoment art- und sinngerecht in Vortrieb zu verwandeln. Der S8 schiebt an, wie der Teufel, der kurz zuvor einem scharfen Chilibad entstiegen ist. Klar, kann man noch schneller, so spontaner und noch wilder beschleunigt werden. Doch mit knapp über zwei Tonnen Leergewicht dürfte es allemal schwer fallen. Viel kraftvoller geht es eben dann doch nicht. Dabei kann die Luxuslimousine nicht überspielen, dass sie locker zwei Tonnen auf die Waage bringt, über fünf Meter lang ist und bei aller Dynamik nur über vier Maßkrüge an Brennraum verfügt. Denn der vier Liter große V8-Alleskönner könnte ein Hubraumplus bei diesen Leistungsausbrüchen allemal vertragen.

Doch wer kann schon von sich behaupten, mit 735 PS, 920 Nm und bis zu 320 km/h schnell über die Autobahnen zu fräsen und dabei noch drei weitere Passagiere und ordentlich Gepäck im 520 Liter großen Laderaum zu bewegen? Dass sich der Realverbrauch irgendwo zwischen 12 und 16 Litern bewegt, mag da weder überraschen, noch stören. Ärgerlicher schon eher, dass die maximale Leistung nur mit Premium-Kraftstoff der 102-Oktan-Liga zur Verfügung steht. Die Normalversion des S8 Plus kommt immerhin mit 98 Oktan aus. Wer das komplette Abt-Paket mit maximalem Tatendrang will, muss für Leistungssteigerung nebst Einbau und TÜV-Eintragung muntere 24.555 Euro investieren, während das Basisauto mit 145.800 Euro zu Buche schlägt. Mit allen sinnvollen und überflüssigen Dreingaben kostet der Abt Audi S8 Plus locker 175.00 Euro - oder eben ein paar tausender mehr. Den Wünschen werden im Allgäu bekanntlich kaum Grenzen gesetzt. Das gilt für Touristen ebenso wie für die Sportwagenfans, die bei Abt in Kempten vorbeischauen.