Hier ist die Staugefahr zu Ostern am höchsten - heute geht's schon los

Noch fließt der Verkehr auf den deutschen Autobahnen. Das könnte sich am Gründonnerstag schlagartig ändern. Der Tag gehört laut ADAC zu den staureichsten des Jahres. Auch wer auf den Karfreitag ausweicht, muss nicht verschont bleiben, sagt die ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla. "Betroffen sind in erster Linie die Hauptreiserouten, zum einen zu den Küsten, aber genauso in den Süden. Wir haben derzeit rund 390 Baustellen in Deutschland. Das sind rund 10 Prozent mehr als im letzten Jahr. Ein notwendiges Übel, da müssen wir durch, aber da muss man natürlich auch damit rechnen, dass es demnach auch zu Rückstaus kommen kann." Wer Ostern auf der Skipiste verbringt, sollte dieses Jahr nicht nur an die Winterreifen denken. "Wer nach Österreich und Italien aufbricht, der sollte natürlich seine Ausweispapiere an Bord haben. Denn bei der Rückreise wird an den Grenzen kontrolliert und sonst wird es schwierig mit der Wiedereinreise nach Deutschland." Die sollte möglichst nicht am Ostermontag stattfinden. Denn dann wollen viele wieder zurück. Das heißt, erneutes Staustehen nicht ausgeschlossen.