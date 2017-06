Alles top - solange die Versicherung nicht zahlen soll

Jeder Autofahrer in Deutschland muss eine Kfz-Versicherung abschließen. Das Deutsche Institut für Servicequalität hat im Auftrag von N-TV nachgefragt, wie zufrieden die Kunden mit ihrer Versicherung sind. 3717 Kunden gaben Auskunft.

Direktversicherer vor Gesellschaften mit Filialen

Das Ergebnis erstaunt in mehrerer Hinsicht. Auf den ersten Blick sind die Kunden mit der Auto-Versicherung erstaunlich zufrieden, die meisten Versicherungen werden als gut bewertet. Ebenfalls verblüffend: Die Direktversicherer schneiden besser ab, als die Versicherungen mit Filialnetz. Sechs Direktversicherer von elf in der Umfrage erreichten einen Punktwert von über 75, aber nur drei Filialversicherer von 24. Mit Filialen schnitt HUK-Coburg (80,3) am besten ab, gefolgt von DEVK (77,1) und VHV (77,0). Den besten Wert mit 80,9 Punkten erreichte der Direktversicherer CosmosDirekt, danach kommen Allsecur (79,1) und HUK24 (77,3).

HUK-Coburg überzeugt

Ein schöner Erfolg für die HUK, sie konnte sich in beiden Disziplinen unter den ersten drei platzieren. Bei den Filialversicherern sind 96 Prozent der HUK-Coburg-Kunden mit dem Service zufrieden. 95 Prozent bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis als "sehr gut". Keine andere Gesellschaft erreicht so gute Werte. Die Kunden der HUK-Coburg schätzen die Beratung vor Ort und wechseln nicht so häufig.

Bei CosmosDirekt sagen fast 90 Prozent, der Service sei "sehr gut". Darüber hinaus ist der Anteil an Kunden mit Ärgernissen am geringsten (zwei Prozent) und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung am höchsten. CosmosDirekt punktet darüber hinaus beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt erreichen vier Unternehmen von 31 die Note "sehr gut".

Ärger im Schadensfall

Für die Kunden sind bei der Wahl einer Versicherung zwei Faktoren entscheiden. Zuerst ist es der Preis. Ein günstiger Preis ist der am häufigsten genannte Auswahlgrund. Dann kommt die Schadensregulierung. Ein Drittel der Befragten mit einem Schadenserlebnis geben für ihre Filial-Versicherung allerdings keine positive Bewertung ab. Die Direktversicherer schneiden etwas besser ab. Hier geben aber auch noch 23 Prozent schlechte Noten.

Das sind in der Tat ein sehr hohe negative Werte – denn die Schadensregulierung ist die eigentliche Leistung der Versicherung. Geschieht kein Unfall, macht die Versicherung eigentlich nichts. Ohne Schaden wird vom Kunden nur regelmäßig Geld entgegen genommen.