Staatsanwälte ermitteln im Audi-Diesel-Skandal

Die Staatsanwaltschaft in München nimmt wegen der Abgasaffäre Audi-Manager ins Visier. Die Behörde habe ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung eingeleitet, teilte sie am Mittwoch mit. Im Rahmen der Ermittlungen würden am Mittwoch Standorte von Audi in Ingolstadt und Neckarsulm sowie an weiteren sieben Orten durchsucht, hieß es. Es solle damit geklärt werden, welche Personen die Vorwürfe beträfen. Dabei gehe es um 80.000 Dieselfahrzeuge, die in den Jahren 2009 bis 2015 in den USA verkauft worden seien. Es bestehe der Verdacht, dass in diese Kraftfahrzeuge technische Vorrichtungen zur Manipulation von Abgaswerten eingebaut wurden, um die US-amerikanischen Abgasgrenzwerte einzuhalten, hieß es. Das europäische Geschäft sei nicht betroffen. Audi-Chef Rupert Stadler kommentierte die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft am Rande der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens am Mittwoch in Ingolstadt. "Ich selbst habe größtes Interesse daran an der Aufklärung des Sachverhalt und es ist ganz klar, dass wir vollumfänglich mit den Behörden auch hier kooperieren. Zu den personellen Konsequenzen, da glaube ich, würde ich schon mal ganz gern darauf hinweisen, dass wir Veränderungen in der technischen Entwicklung hatten zum einen mit Herrn Doktor Ulrich Hackenberg und auch mit Herrn Knirsch und insofern sage ich mal möchte ich dazu auch nicht weiter kommentieren und es gab natürlich auch die ein oder anderen personellen Veränderungen in den Ebenen darunter." Insidern zufolge waren in Ingolstadt rund 70 Ermittler im Einsatz, die elektronische Daten und Unterlagen mitnahmen. Außer Büros wurden demnach auch Privaträume durchsucht. Dabei habe es sich aber nicht um Stadlers Wohnung gehandelt, sagte ein Insider. Audi hatte im November 2015 den Einsatz von Schummel-Software in großen Dieselmotoren eingeräumt.