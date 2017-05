Ungebetener Besuch in der Nacht. Dieser Autofahrer ist mit seinem SUV auf Abwege geraten. Am frühen Dienstagmorgen krachte der Mann mit seinem Fahrzeug in ein Geschäft für Smartphones und Tablets in Flint, im US-Bundesstaat Michigan. Vergeblich versucht der Fahrer zunächst, aus dem Chaos zu entkommen, dann endlich gelingt das Manöver, rückwärts fährt er aus den Trümmern. Der Schaden liegt nach Angaben des Ladenbesitzers zwischen 30.000 und 50.000 Dollar. Fast 12 Stunden nach dem Crash stellte sich der Mann der Polizei. Die Beamten ermitteln nun, ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren.