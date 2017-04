5000 Autos zum Spottpreis verhökert – Peugeot wirft Manager raus

Die Kunden trauten ihren Augen nicht: In einer Gemeinschaftsaktion mit Sixt und dem Internetdienstleister 1&1 konnte man den Peugeot 208 mit 85 PS für nur 99 Euro pro Monat mit einem Flatrateangebot leasen. Flatrate bedeutet: Mit den 99 Euro wird nicht nur der Wagen bezahlt. Steuern, Versicherungen und Wartung sind inklusive. Eine Anzahlung war nicht vorgesehen, auch keine Überführungskosten. So ein Angebot gab es in Deutschland noch nie. Reine Leasingofferten in Höhe von 99 Euro hat es schon immer mal für einen Wagen der Corsa- und Fiestaklasse gegeben. Aber nie als Flatrate mit Versicherung und Steuern. Rechnerisch ist der 208 damit um 40 Prozent subventioniert worden.

Weit höherer Rabatt als üblich

Die Brisanz des Lockangebots war den Managern bei Peugeot offenbar nicht klar. Sie sollen mit ein paar Hundert Kunden gerechnet haben, tatsächlich sollen an einem Tag aber über 5000 Verträge abgeschlossen worden sein, bevor die Aktion gestoppt wurde. Den Preisfüchsen kann man nur gratulieren: So billig kann man nie wieder Autofahren. Zu den 99 Euro kommen noch 40 bis 50 Euro für Benzin hinzu. Das ist kaum teurer als manche Monatskarte für Bus und Bahn.

Kein Cent verdient

Im Jahr 2015 hat Peugeot vom 208 etwa 12.000 Exemplare in Deutschland abgesetzt. Nun gingen 5000 Stück an einem Tag weg. Das kräftige Plus durch diese Aktion kann Peugeot allerdings nicht freuen. Es ist kaum zu erwarten, dass die Firma an den Autos auch nur einen Cent verdient. Vor allem aber dürften die Peugeot-Händler sauer sein, denn sie können solche Rabatte nicht anbieten.

Bei einem Fahrzeug wie dem Peugeot 208 werden sonst Rabatte bis zu 30 Prozent gewährt. 30 Prozent sind aber ein theoretischer Höchstwert, den nur wenige Kunden bei besonderen Ausstattungen erreichen können. Praktisch sind eher Rabatte von 22 bis 25 Prozent möglich. Das 99 Euro Angebot galt allerdings für jedermann.

Schnell kaltgestellt

In Paris hat man schnell reagiert, als man von der Rabattaktion erfuhr. Das Fachblatt "Automobilwoche" berichtet, dass Peugeot-Deutschlandchef Benno Gaessler, der frühere Citroen-Chef Holger Böhme sowie der Leiter des Leasinggeschäfts "Free2Move Lease", Olivier Ferry, vor die Tür gesetzt wurden.