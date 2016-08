Camping ist voll im Trend. Und das nicht nur zum Zeitpunkt des Caravan Salons in Düsseldorf vom 26. August bis zum 4. September. Ein Indiz dafür: Das erste Halbjahr 2016 geht in puncto Zulassungszahlen in die Geschichte ein. Noch nie wurden in den ersten sechs Monaten eines Jahres in Deutschland mehr Freizeitfahrzeuge zugelassen als in diesem Jahr. Insgesamt 37.103 Neuzulassungen sorgen für einen Zuwachs von 18,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-Rekordergebnis. Maßgeblicher Treiber soll laut dem Caravaning Industrie Verband der boomende Reisemobilmarkt sein. In diesem Segment wurde jeden Monat in diesem Jahr ein Rekord verzeichnet. Allein die Reisemobilzulassungen betrugen in diesem ersten Halbjahr 23.855 Einheiten. "Wir sind sehr optimistisch, was das Gesamtergebnis des Jahres 2016 angeht", schwärmt Hans-Karl Sternberg, Geschäftsführer Caravaning Industrie Verband e.V. Und auch der Markt für Gebrauchtfahrzeuge wächst kontinuierlich. Also: Camping ist voll im Trend.

Ein Fest des Urlaubs Fullscreen

Ein Grund mehr den diesjährigen Caravan Salon mal genauer unter die Lupe zu nehmen und die Weltpremieren auf sich wirken zu lassen. Ein großes Aufatmen gibt es bei Reisemobil-Freunden, die sich auf Grund der ständig mal wieder in den Medien auftauchenden Blauen Plakette Sorgen um ihre Reiseziele machen. Denn das meistverkaufte Basisfahrzeug, der Fiat Ducato, wird ab dem kommenden Jahr mit Euro6-Motoren erhältlich sein. Zudem lässt sich der Ducato nun auch im Automatikmodus durch die Feriendomizile pilotieren. Die Konkurrenten Peugeot und Citroen präsentieren ebenfalls neue Motoren. Die Franzosen zeigen gleichzeitig ihren Pössl Campster mit 163 PS und bei Ford ist der Nugget mit Hubdach zu sehen. Volkswagen hat auf seinem Stand gleich mehrere Hingucker stehen. Neben dem bildschönen California Ocean Red steht der Caddy Beach mit Alltrack Paket, was wiederum nicht gleich heißt, dass er auch Allradler sein muss.