Raketen-Auto kommt unter den Hammer

Die Chrysler Ghia Streamline X "Gilda" war der Star der Autoshow von Turin im Jahre 1955. Das Concept-Car sieht aus wie der Science-Fiction-Traum eines verrückten Wissenschaftlers. Man glaubt, dieser Chrysler würde eher in einen Hollywood-Film, als auf die Straße passen.

Tatsächlich wurde "Gilda" wohl hauptsächlich wegen des Showeffektes gebaut. Technischer Clou des Gefährts ist der Antrieb mit einer Turbine. Am Heck sieht man die Austrittsöffnung. Die Turbine sollte den Wagen wie einen Düsenjet per Rückstoß nach vorn beschleunigen. Das System hat sich nicht durchgesetzt. Es gibt heute zwar Fahrzeuge mit einer Turbine, aber sie nutzen nicht den Rückstoßeffekt des Triebswerks.



Tatsächlich funktionierte der Turbinenantrieb, der die "Gilda" auf über 220 km/h beschleunigen sollte, damals nicht. Um sich überhaupt bewegen zu können, wurde sie von einem wenig standesgemäßen herkömmlichen Vierzylinder-Motor angetrieben. Die Turbine, die sich derzeit im Fahrzeug befindet, wurde vom jetzigen Besitzer nachgerüstet.

Kein Fahrzeug drückte den unbändigen Fortschrittsglauben der Nachkriegszeit eleganter aus als die "Gilda" und kein Wagen besaß mehr Sexappeal. Der Name spielt auf den Film "Gilda" mit Rita Hayworth an und die damals berüchtigte Striptease-Szene von Rita Hayworth, in der sich die Diva die Handschuhe abstreift. Dieser Auftritt verschaffte der Schauspielerin den Titel einer "Atomic Goddess".



Kampfjet und Ufo

In diesem Chrysler vereinen sich die Impulse amerikanischer Ingenieure mit der Eleganz der italienischen Karosserieschmiede Ghia. Äußerlich wirkt die "Gilda" wie eine Kreuzung aus Jet und Raumschiff, die Form nimmt bewusst Anleihen bei den Kampfjets der Zeit. Eine Schande nur, dass die "Gilda" sich nicht in die Luft erheben konnte. Im Vergleich zu den schwellenden Formen heutiger Autos fällt die absolute Reduktion der Form auf, auch der Innenraum ist mehr als aufgeräumt. Nach der aktiven Showzeit verbrachte das Fahrzeug den Großteil seines Lebens im Henry Ford Museum, bis es vor acht Jahren verkauft und umfassend restauriert wurde. Dabei wurde dann doch eine Turbine eingebaut. Nach Angaben des Besitzers soll sie das Auto auf 257 km/h beschleunigen können.

Die Chrysler Ghia Streamline X "Gilda" wird nun in einer Aktion im Rahmen des bekannten Barret-Jackson Scottsdale Automobile Event in Scottsdale, Arizona, versteigert.