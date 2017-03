Mit dem Bulli auf Reisen: 44 PS, 18 Länder, 14.200 Kilometer

Wer in einem VW-Bulli verreist, bewegt sich nicht einfach von A nach B. Es ist diese Mischung aus Freiheit und Abenteuerlust, die einen antreibt - und selbst dann nicht entmutigen lässt, wenn der Wagen einmal zicken sollte. Von diesem besonderen Lebensgefühl weiß Fotodesigner und TV-Autor Peter Gebhard wohl am besten zu berichten. Er hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt und reiste im VW T1-Bulli von Istanbul ans Nordkap. Auf insgesamt 14.200 Kilometern begleitete ihn sein rot-weißer Bus einmal quer durch die Landschaft Europas.



In "Das große Bulli-Abenteuer" (Frederking & Thaler Verlag) erzählt Gebhard von seiner "Entdeckungstour", wie er es nennt. Sein Bildband ist wunderbar bodenständig und dabei wildromantisch. Er berichtet von kauzigen älteren Herren mit Pfeife im Mundwinkel, aufdringlichen Zoll-Beamten und Lagerfeuern am Seeufer. Dreh- und Angelpunkt dieses Abenteuers ist Gebhards betagter T1-Bulli. Er zieht sich wie ein rot-weißer Faden durch die Reise, ist Fotomodell und Fortbewegungsmittel in einem. Ein Bildband für Menschen mit Fernweh und solche, die unbedingt Reisefieber verspüren wollen.