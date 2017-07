"Ich bin schwer genervt" - Verkehr in Hamburg bricht völlig zusammen

Mit dem Eintreffen der Delegationen zum G20-Gipfel und den ersten innerstädtischen Kollonnenfahrten der Staats- und Regierungschefs ist es am Donnerstag in Hamburg zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. "Der Verkehr kommt in weiten Teilen des Stadtgebiets vorübergehend zum Erliegen", erklärte ein Polizeisprecher am Nachmittag.



#G20HAM17

Ballung v. Ankünften v. Delegierten:Punktuelle Öffnung d. Routen kann nicht zwingend gewährleistet werdenhttps://t.co/oCH3ZA6nIG — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 6. Juli 2017

Die Polizei errichtete Straßensperren, die bis in den Abend aufrecht erhalten werden sollten. Viele Autofahrer mussten stundenlang in ihren Fahrzeugen ausharren, ohne zu wissen, wann es wie weitergeht. Teilweise wurden sie von Anwohnern und Gastroinhabern mit Snacks und Getränken versorgt.



#G20? In Winterhude herrscht Verkehrs-Chaos. Die Pizza-Jungs von La Bruschetta reagieren pfiffig 😜😜 🍕 pic.twitter.com/azWAxz5NLb — Patrick Berger (@berger_pj) 6. Juli 2017

"Ich bin schwer genervt", klagte eine Autofahrerin, die drei Stunden lang mit ihrer siebenjährigen Tochter im Auto versuchte, nach Hause zu kommen und ihr Fahrzeug schließlich abstellte, um mit der U-Bahn weiterzufahren. "Ich finde es eine Zumutung, was hier los ist. Keiner weiß irgendwas."



Ähnlich erging es dem Maler Thomas Hübner, der 2,5 Stunden im Stau stand. "Am meisten ärgert mich, dass keine Durchsage im Radio kommt, bzw. es keine Infos gibt", beschwerte er sich.

Die Hamburger Hochbahn rief Autofahrer auf Twitter dazu auf, Busse und Bahnen zu benutzen. Auch der Hamburger Flughafen warnte Reisende vor Staus bei der Anreise zum Flughafengelände.



Falls ihr euch fragt, wie das mit dem Verkehr in Hamburg gerade so ist.... #G20HAM #G20HAM #Hamburg pic.twitter.com/k0mFdbtff1 — Julia Böhling (@Jul_Boehling) 6. Juli 2017

Am Airport in Fuhlsbüttel waren am Nachmittag unter anderem der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sowie der US-Präsident Donald Trump in Hamburg eingetroffen. Trump flog zunächst mit dem Hubschrauber weiter zu seiner Residenz an der Außenalster. Später fuhr er von dort mit seiner gepanzerten Limousine ins nahegelegene Luxushotel Atlantic, wo er sich mit Bundeskanlzerin Angela Merkel traf.