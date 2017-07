Krankenschwester soll Arbeitgeber 170.000 Euro wegen Falschparkens zahlen

Parkknöllchen sind in keinem Land der Welt beliebt – in Großbritannien sind sie allerdings besonders verhasst. Der Grund: Das Knöllchen-Geschäft wurde privatisiert und seitdem werden kleinste Übertretungen maximal bestraft. Nur in England konnte es geschehen, dass die ersten, die in der Londoner Terrornacht nach Aufhebung der Absperrung, Knöllchen-Sheriffs waren, die alle Fahrzeuge mit abgelaufener Parkuhr aufschrieben.

Prinzipienfrage eskalierte

Ein ähnlicher skurriler Fall am University Hospital of Wales wurde nun vor Gericht verhandelt und entschieden. Das Ergebnis: Eine Gruppe von Krankenhausangestellten muss zusammen umgerechnet 14,5 Millionen Euro Parkstrafen zahlen. Eine einzige Krankenschwester soll 170.000 Euro Parkgebühren zahlen.

Was ist die Geschichte hinter dem Urteil: Angestellte und Krankenhausverwaltung streiten sich seit Jahren um die Parkplätze. Das University Hospital of Wales ist eine Großklinik, sie gehört zum staatlichen Gesundheitswesen NHS. Für 6000 Angestellte stehen lediglich 1800 Parkplätze zur Verfügung. Viele Angestellte erreichen den Arbeitsort ohne Auto, andere parkten auf den Plätzen, die für Besucher reserviert sind. Und genau dafür gab es die Knöllchen.

Ticket nach Noteinsatz

Offenbar steht hinter dem Streit auch eine Prinzipienfrage: Krankenhaus und der private Parkservice wollten keine zusätzlichen Parkplätze zur Verfügung stellen – die Angestellten wollten sie genau dazu zwingen. Sie sahen nicht ein, dass eine Krankenschwester, die wegen eines Notrufs möglichst schnell in den Operationssaal eilte, bei ihrer Rückkehr hinter ihre Windschutzscheibe ein Parkticket von umgerechnet 140 Euro vorfand. Insgesamt kamen so über 100.000 Knöllchen zusammen, die die Betroffenen nun zahlen sollen - zusätzlich zu den Gerichtskosten.

Das Hospital liegt mitten in Cardiff – das ist zwar die größte Stadt in Wales, mit etwa 350.000 Einwohnern aber auch kein Ballungsraum, in dem die Angestellten aus dem Umland allesamt öffentliche Verkehrsmittel nutzen können. Was in den Nachtstunden ohnehin schwierig wäre.

Stress für die Angestellten

Robert O'Brien, 35, wurde auch zu einer Zahlung an den Parkdienstleister Indigo verurteilt. Er hatte bereits zuvor gekündigt. "Ich habe meinen Job bei der NHS aufgegeben, weil ich den ganzen Stress mit diesen Bußen nicht mehr ausgehalten habe", sagte er zur "Daily Mail". "Es ist nicht zu viel verlangt, dass man einen Parkplatz gestellt bekommt, wenn man in Schichten rund um die Uhr arbeitet."

Gewerkschafterin Sue Prior vertritt die Parksünder, sie erklärte nach dem Urteil: "Das sind furchtbare Nachrichten für Ärzte und das Krankenhauspersonal im ganzen Land. Diese Leute erlauben einer privaten Firma so mit uns umzugehen. Da steckt doch kein gesunder Menschenverstand dahinter. Es ist so schrecklich viel Geld, das wir jetzt aufbringen sollen."

Erster Musterprozess

Bezirksrichterin Clare Coates fällte das Urteil nur gegen drei Betroffene nach einem Pilotprozess. Es war das erste Verfahren. Doch es wird erwartet, dass die folgenden Urteile auf der gleichen Linie liegen werden und nun summarisch ergehen werden. Betroffenen Angestellte hoffen auf eine Resolution des Parlaments, um die Zahlung doch noch abzuwenden. Der Parkdienstleister sieht keine Schuld bei sich, man setze nur die Parkordnung des Auftraggebers um. Die Verwaltung des Krankenhauses sieht die Dinge naturgemäß anders. Sie verweist darauf, dass es sich bei den Parkrebellen nur um eine ganz kleine Gruppe handle, die pragmatische Lösungen wie eine sehr viel geringere Buße bei schneller Bezahlung kategorisch abgelehnt habe. Zum Grundproblem, dass das Krankenhaus extrem schnelles Eintreffen erwartet, die Parkplätze aber zum Privatprobleme erklärte, sagte die Verwaltung nichts.