Als Audi vor Jahren die sportlichen S-Modelle ins Leben rief, unkten BMW und Mercedes gleichermaßen, dass dies keine echten Sportversionen waren. Recht hatten sie und legten ein paar Jahre später ertragsgeneigt schiedlich-friedlich nach. Marketing-getrieben kreierte BMW seine M-Performance-Varianten und nunmehr brachte Mercedes die weich gespülten AMG-light-Modelle. Die Kunden jubeln und können nunmehr in der imageträchtigen Klasse zwischen 300 und 400 PS zugreifen. Schwere Zeiten für die kilometerfressenden Dieselpiloten - ihnen werden schmerzhaft die Grenzen aufgezeigt - zumindest bis 250 km/h.

Der Mercedes AMG E 43 T ist kein Vollblut-Kraftmeier wie der E 63, doch eben auch kein Schwachmeier wie E 220 oder E 250, die die meisten E-Klasse Kombimodelle unter der Motorhaube mit sich herumtragen. Optisch bläst der Schwabe seine strammen Backen kaum auf. Wer nicht genau hinschaut, könnte den 43er auch für einen blassen Volumendiesel halten. Der Normverbrauch: 8,4 Liter. Dabei brummt über der Vorderachse der doppelt aufgeladene V6-Benziner mit drei Litern Hubraum. 295 kW / 401 PS und 520 Nm maximales Drehmoment ab 2.500 U/min sorgen am Steuer des 4,94 Meter langen Luxuskombis nicht nur auf dem Fahrersitz für gute Laune. Wer will, bringt bei umgelegter Rückbank bis zu 1.820 Litern Ladegut unter. Bei normaler Bestuhlung für bis zu fünf Personen sind es immer noch 670 Liter. Die Cargostellung bringt weitere 30 Liter, macht den Fond aber unkommod - weg damit.

Mercedes macht keine halben Sachen. Modelle mit Heckantrieb haben in dieser Leistungsklasse ausgedient und das ist in diesen Leistungsklasse gut so. Wer mit derart viel Dampf und einem Gewicht von über 1,8 Tonnen unterwegs wird, weiß jedes Rad zu schätzen, dass die üppigen 400 PS auf die Fahrbahn übertragen. Im Gegensatz zu den normalen Mercedes E-Klassen wird der Tatendrang des sportlichen AMG T-Modells deutlich heckgeneigter im Verhältnis 31:69 zugunsten der Hinterachse über die Neungang-Automatik übertragen. Die Vorteile sind selbst für ambitionierte Fahrer allenfalls im Grenzbereich leicht spürbar und wer bewegt seinen noch so sportlichen Kombi hierin schon? Genau - niemand. Wichtiger sind die prächtigen Assistenzsysteme, die beiden großen Cockpit-Displays oder exzellente Sitze, die sich jeder nur erdenklichen Körperform gekonnt anpassen. Der Reisekomfort auf längeren Strecken ist schlicht beeindruckend.

Letztlich bietet der Mercedes AMG E 43 T eine Menge sportlichen Kombifahrspaß. Der Unterschied zum 333 PS starken Standard-V6 erscheint jedoch abgesehen von den optischen Dreingaben überschaubar. Und für einen AMG-Light sind zu erwartende 78.000 Euro eine Menge Geld. Auch, weil sich Motorsound, visuelle Unterschiede und insbesondere der allzu dünne Sound zurückhalten. Und bei Tempo 250 ist sowieso Schluss. Und wer braucht dann schon die 401 PS?