Mit diesen Modellen wollen BMW, Mercedes, VW und Co. punkten

Das Auto-Jahr beginnt mit der Detroit Motor Show, doch in diesem Jahr gibt es wenig Appetitanreger. Vor allem das "Eye Candy" der teuren, exklusiven Anbieter vermisst man schmerzlich. Doch Porsche, Maserati, Lamborghini, Jaguar und Land Rover lassen das eiskalte Detroit einfach aus.

Die Stimmung in der Branche wird ohnehin nicht von neuen Modellen bestimmt, sondern von den Ungewissheiten, die der Amtsantritt Donald Trumps mit sich bringt. Arbeiter und Gewerkschaften hoffen auf neue Jobs in der Autoindustrie. Doch die Firmen fürchten das Unbekannte, was auf sie zukommt. Sollte Donald Trump tatsächlich den Freihandel mit Strafzöllen erschweren, müsste sich die gesamte Industrielandschaft Amerikas neu ordnen.

Die Fotostrecke zeigt die Neuheiten von Detroit. Überraschung: das spannendste Modell kommt aus Korea. Für deutsche Autokäufer dürften vor allem die Langversion des VW Tiguan, der 5er BMW und das Coupé der E-Klasse interessant sein.