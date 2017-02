Straßenbelag besteht für gewöhnlich aus Asphalt. So kennt man es seit Jahrzehnten. Eine Firma aus den Niederlanden will das ändern - mit einem Straßenbelag aus Plastik! Das Konzept sieht vorgefertigte Kunststoffelemente aus recyceltem Plastikmüll vor. Damit will das Unternehmen gleich drei Probleme auf einmal lösen: Überschwemmungen in der Stadt, die Vermüllung der Meere und Verkehrsstaus im Bereich von Baustellen.

Der Kunststoff soll ausschließlich aus dem Meer gewonnen werden. Die Konstruktion und Reparatur mittels fertiger Bauelemente soll schneller gehen. Ein Hohlraum im Inneren kann Rohre und Kabel beherbergen - und Regenwasser ableiten. Zusätzlich soll der neue Straßenbelag geräuschärmer sein und länger halten als herkömmlicher. Noch im Jahr 2017 soll eine erste Teststrecke gebaut werden.