Darf man den Fisch noch essen wenn er über Nacht draußen war?

Hallo, ich habe eine Forelle auf den grill gegrillt, in Alufolie :) Zum abkühlen in die Küche gestellt, ich war der Ansicht das meine Freundin sie abends in den Kühlschrank legte, ich war nicht mehr in der Küche seit dem. Heute morgen der schon, sie lag schön eingepackt in der Küche. Kann man die noch essen?