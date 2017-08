Polizei geht gegen Gaffer vor - und schlägt sie mit ihren eigenen Waffen

Es hat wieder einmal gekracht auf der Autobahn 9 südlich von Nürnberg: Am Dienstag fuhr ein Sattelschlepper auf einen anderen Lkw auf, der mit einer Reifenpanne liegengeblieben war. Der Fahrer des Pannen-Lkw wurde beim Reifenwechsel auf den Boden geschleudert, der Lenker des Unfalllasters wurde im stark beschädigten Führerhaus eingeklemmt. Per Rettungshubschrauber kamen beide Männer mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus.



Besonders spektakulär: Einer der Lastwagen hatte Bierdosen geladen, unzählige Büchsen verteilten sich durch den Unfall auf der Straße, das Bier floss über den Asphalt. Die Polizei musste die betroffenen Fahrspuren stundenlang sperren.







Schaulustige sind traurige Routine

Das alles ist traurige Routine für Stefan Pfeiffer. Seit fast zehn Jahren leitet der 52-Jährige die Verkehrspolizeiinspektion mittelfränkischen Feucht, er ist fast täglich bei Verkehrsunfällen im Einsatz. Er hat dabei Autowracks gesehen, tote, schwerverletzte und leidende Menschen.



Traurige Routine ist inzwischen aber auch das, was er im Gespräch mit dem stern schildert: "Vorbeifahrende Autofahrer bremsen abrupt ab und schleichen dann im Schritttempo an der Unfallstelle vorbei, halten das Handy aus dem Fenster, filmen und fotografieren drauflos. Das ist leider mittlerweile üblich."



Auch der Lastwagenunfall auf der A9 war für die Gaffer eine willkommene Gelegenheit, ihre Erinnerungen auf diese fragwürdige Art festzuhalten.



Stefan Pfeiffer hat beschlossen, dieses Treiben nicht mehr länger hinzunehmen. Wann immer es die dünne Personaldecke zulässt, stellt er bei Unfällen jetzt regelmäßig Kollegen ab, um gegen die Schaulustigen vorzugehen, so auch am Dienstag: Schon an der Unfallstelle zogen die Beamten die filmenden und fotografierenden Autofahrer aus dem Verkehr, sprachen sie auf ihr zweifelhaftes Verhalten an und verhängten Bußgelder.



Die Polizei schlägt zurück - mit den Waffen der Gaffer

Doch es waren zu viele Schaulustige - wieder einmal. Die Beamten konnten vor Ort gar nicht alle erwischen und griffen deshalb zu einem Trick: Kurzerhand postierten sich Polizisten an der Unfallstelle und griffen selbst zur Kamera, um Beweise für das Gaffen zu sichern. Die Polizei schlägt zurück - mit den Waffen der Gaffer.



Die Rechtslage dabei ist klar: Das Benutzen des Handys während der Fahrt, ist eine Ordnungswidrigkeit, selbst wenn der Fahrer niemanden gefährdet. "Die Strafe beträgt fast 90 Euro inklusive Verwaltungsgebühr, dazu gibt es einen Punkt in Flensburg", sagt Pfeiffer. Mit Gefährdung des Verkehrs können sogar 150 Euro fällig werden. Über zwei Dutzend Autofahrern soll jetzt ein Bußgeldbescheid ins Haus flattern – allein wegen des Unfalls vom Dienstag.

Höhere Strafen könnten abschreckender wirken, glaubt Stefan Pfeiffer. Viel wichtiger sei ihm aber die Einsicht der Gaffer: "Was treibt die Leute an, so etwas aufzunehmen?", fragt sich der Polizeidirektor. "Das grenzt schon an Geschmacklosigkeit. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären schwerverletzt und andere filmen die Szene, um das Video dann im Freundeskreis herumzuzeigen oder bei Facebook hochzuladen."



Es geht um Sicherheit und Respekt auf Autobahnen

Darüber hinaus belaste die ständige Filmerei die Einsatzkräfte, wenn sie bei jedem Handgriff davon ausgehen müssten, wenig später in einem Internetclip aufzutauchen oder gar verhöhnt zu werden. "Eine Frau filmte uns und lachte sogar in Richtung der Helfer." Diese Szene von der A9 geht dem 52-Jährigen nicht aus dem Kopf.

Was die Gaffer antreibt, darüber hat sich auch der ADAC Gedanken gemacht. Er erklärt deren Verhalten unter anderem mit Neugier und einem Anerkennungsbedürfnis, spricht von "gefährlichem Voyeurismus im Verkehr": "Schaulust gab es zwar schon immer. Doch durch die Informations- und Bilderflut im Fernsehen und im Internet ist die Hemmschwelle gesunken, selber Bilder schrecklichen Inhalts zu verbreiten." Der Automobilclub appelliert an die Autofahrer: "Wer vor einer Unfallstelle im Stau steht, muss für die Einsatzfahrzeuge eine Rettungsgasse bilden und bei Erreichen der Unfallstelle zügig weiterfahren, sofern keine Hilfeleistung erforderlich ist."

Dazu ruft auch Polizist Pfeiffer auf, allein schon wegen der möglichen Lebensgefahr für Gaffer und Unbeteiligte. Unaufmerksamkeit sei eine der Hauptunfallursachen auf den Autobahnen. "Wer aufs Display schaut, kann eben nicht den Verkehr im Auge behalten."



Längst reagieren auch Behörden in anderen Bundesländern auf das zunehmende Gaffen. Auch sie wollen die Schaulustigen zur Kasse bitten, das Beispiel der Verkehrspolizei in Mittelfranken macht Schule. "Lange wurde das Problem nicht wahrgenommen, aber das Phänomen belastet uns", sagt der Leiter der Verkehrsinspektion in Feucht. Die Kontrollen seien notwendig, obwohl er eigentlich gar nicht genug Personal für die Kontrollen habe. "Das fehlt dann woanders."

Den Kampf gegen Gaffer werden Pfeiffer und seine Kollegen trotzdem weiterführen. Es geht um unser aller Sicherheit.

Und um Respekt vor Opfern und Helfern.