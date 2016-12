Straßenrennen in Deutschland - Illegal? Scheißegal!

Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls wurde das Fahrzeug des Geschädigten um die Hoch-, Längs- und Querachse verdreht, auf eine Geschwindigkeit von mindestens 60 km/h quer beschleunigt und rund 70 Meter Richtung Wittenbergplatz geschleudert, wo es letztlich auf der Fahrerseite liegend zum Stehen kam. (Aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.)

Ein Autorennen. Ein Trümmerfeld. Ein Toter. Ein Landstraßenunfall mitten in der Stadt, so nennt Dr. Michael Weyde das, was im Februar dieses Jahres in Berlin geschah. Dr. Weyde ist ein nüchterner Mann, ein Mann der Fakten – er ist Unfallgutachter. An einem Montagvormittag im November steht er in einem Gerichtssaal in Berlin-Moabit und hat zwei Matchbox-Autos in der Hand. Dr. Weyde veranschaulicht den Prozessbeteiligten, was in jener Nacht passierte, er beschreibt den Moment des Aufpralls. Er sagt, dass Unfälle von dieser Dimension normalerweise nicht in der Stadt vorkämen. Die ganze Straße habe ausgesehen wie nach einer Schlacht.

Auf der Anklagebank, beschuldigt, den Unfall verursacht zu haben: Hamdi H. und Marvin N., zur Tatzeit 24 und 27 Jahre alt. Sie sollen sich spontan an einer Ampel verabredet haben, sie sollen dann mit deutlich über 100 km/h über den Ku’damm gerast sein, und sie sollen dabei mehrere rote Ampeln missachtet haben. Nach knapp drei Kilometern war ein 69-jähriger Mann in seinem Jeep bei Grün auf eine Kreuzung gefahren, und Hamdi H. raste in ihn hinein. 70 Meter weiter kam der Jeep auf der Seite zum Liegen. Das Opfer hatte keine Chance.

Mordvorwurf gegen die Raser

Geht es nach dem Staatsanwalt, ist das, was in jener Nacht geschah, nicht nur die Folge eines illegalen Rennens – es ist Mord. Die Tatwaffe: das Auto. Das Mordmerkmal: niedrige Beweggründe, weil es den beiden jungen Männern nur darum gegangen sei, zu gewinnen. Die Anklage ist, das kann man so sagen, historisch. Noch nie wurden Teilnehmer eines illegalen Rennens wegen Mordes angeklagt. Bisher, wenn überhaupt, wegen fahrlässiger Tötung.

Der Prozess lenkt den Blick auf eine Szene, in der es cool ist, schnell zu fahren. Sehr schnell. 300 km/h schnell, auf der Autobahn. 180 km/h schnell, in der Stadt. Mann gegen Mann. Und immer wieder kommen dabei in ganz Deutschland Unbeteiligte zu Tode oder werden schwer verletzt.

Es sind Unfälle wie dieser: Ein 26-Jähriger fährt bei einer Raserei im Juli 2015 in Köln einem unbeteiligten Auto auf, überschlägt sich mehrfach und erfasst einen Radfahrer, der drei Tage später stirbt.

Ein Abend im September, eine Tankstelle in Hamburg. Lukas Matthias steht an eine der Zapfsäulen gelehnt, das Cap falsch herum, Kippe im Mund, er trägt Tank-Top und am Oberarm ein verblichenes Schlangen-Tattoo. Vor ihm steht sein Auto, besser: sein wahnsinniges Ungetüm von einem Auto, V8-Motor, 5,6 Liter Hubraum, in der Spitze 300 km/h. Matthias’ Auto ist so einzigartig, so auffällig, dass er nicht möchte, dass man das Modell aufschreibt. In Hamburg wüsste man sofort, wer er ist. Lukas Matthias will aber nicht erkannt werden. Deswegen ist auch sein Name geändert. Das, was er und seine Freunde heute Nacht mit ihren Autos machen werden, ist nämlich – verboten.

Fullscreen

Das Gelände der Tankstelle steht voll mit Autos, die ähnlich schnell sind wie das von Matthias. Aufgemotzte Golfs. Aufgemotzte Hondas. Aufgemotzte Subarus. Dazwischen junge Männer, ein paar Frauen, die rumhängen und über ihre Autos quatschen. Manche rauchen Shisha. Viele trinken Red Bull. Wie jeden Freitag trifft sich hier die "Cruiser-Szene" Hamburgs, heute sind es 300 Autos, 500 Menschen, so ungefähr. Die Tankstelle ist so voll mit Cruisern, dass die Autofahrer nicht mehr zum Tanken kommen. Cruiser sind Menschen, die gern Auto fahren, einfach so. Manche schrauben auch gern an ihren Autos. Für die meisten ist es das schon.

Angeber unter sich

Gäbe es nicht die Jungs, die so sind wie Lukas Matthias.Im September fahren ein Maserati und ein Porsche auf einer Autobahn bei Holzkirchen ein Rennen. Bei über 220 km/h verliert der Maserati-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchiert ein unbeteiligtes Fahrzeug. Beide krachen in die Leitplanke. Sieben Menschen werden verletzt, einige von ihnen schwer.

In der Cruiser-Szene geht es viel darum, wer der geilere Typ ist. Und der geilere Typ zu sein bedeutet, das geilere Auto zu haben. Gespräche auf Cruiser-Treffen sind deswegen meistens Angebergespräche. Einer sagt: "Mein Golf hat einen neuen RS4 gefressen, so viel Geld steckt da drin."

Ein anderer sagt: "Meine Sitze sind vom Carrera GTS. Dreieinhalb Scheine das Stück."

Lukas Matthias sagt: "Über 500 PS mein Stuhl, der geht echt böse."

Und alle sagen: Rennen? Damit habe ich nichts zu tun. Dann redet man und redet, lässt sich Auspuffrohre erklären, Turbolader, Bremskolben, und irgendwann sagen viele: Na ja, hier und da mal ’n Rennen, klar.

Die meisten sind junge Männer. Lukas Matthias ist 37, Bahnmitarbeiter, ein bisschen prollig im Auftreten, aber sonst ein solider Typ. Man könnte sagen: kein typisches Szenemitglied. Zu alt. Zu saturiert.

Fullscreen

Es gibt aber keine Szene. Es gibt Cruiser-Treffpunkte, das sind aber nicht die Orte, an denen Rennen stattfinden. Es gibt Cruiser-Facebook-Gruppen, darin werden aber keine Rennen verabredet. Das Ganze funktioniert versteckter. Es passiert zwischen Freunden, die sich herausfordern. Zwischen Fremden, denen ein Blick an der Ampel reicht, um zu wissen, was bei Grün passieren wird. Manchmal passiert es auf abgelegenen Straßen, manchmal mitten in der Stadt. Es wird auch an diesem Abend passieren. Matthias und zwei Freunde werden gleich in ihre Autos steigen, sie werden die Tankstelle mit quietschenden Reifen verlassen, und dann werden sie die Tachonadeln auf 200 km/h drücken, auf dem Weg Richtung Hamburger Innenstadt.



Im April vergangenen Jahres verliert ein 22-Jähriger bei einem Rennen in Köln die Kontrolle über seinen Wagen und erfasst eine 19-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg fährt. Wenig später stirbt sie an ihren Verletzungen.

Keine Handhabe gegen schnelle Wagen

An der Tankstelle stehen freitags immer Polizisten herum, den ganzen Abend lang. Rund 25 Beamte, einige von ihnen in Zivil. Auch an diesem Freitag, als die drei Wagen von Lukas Matthias und seinen Freunden das Gelände verlassen. Kein Beamter reagiert. Matthias sagt, die Polizisten würden eher getunte Autos anhalten, keine Neuwagen. Getunte Autos könne die Polizei stilllegen, wenn Umbauten nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen seien. Neuwagen nicht. Wie viele Rennen die Beamten im Umfeld des Cruiser-Treffens in diesem Jahr festgestellt haben, können sie nicht sagen. Aber eine andere Zahl gibt es: Zwischen April 2015 und Juli 2016 haben Polizeibeamte in ganz Hamburg 21 illegale Rennen festgestellt. Allein Lukas Matthias wird die 21 an diesem einen einzigen Septemberabend deutlich nach oben korrigieren. Spricht man mit Experten über diese Zahl, sagen sie: Das sind nicht mal annähernd alle. Im Prinzip werden so gut wie keine Raser bei illegalen Rennen erwischt.

Als Matthias und seine Kumpel in Hamburgs Innenstadt einreiten, direkt rauf auf den Jungfernstieg, ist jedes Röhren des Motors, jedes Gleiten um die Kurve ein großes "Hallo, hier bin ich, guckt mich an". Und die Leute gucken. Manche machen auch Fotos. In einem Land, in dem es Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, ist dieses Bewundern der Humus, auf dem die Szene gedeiht.

An einer Kreuzung bleiben Matthias und seine Freunde stehen. Auf der Armatur knackt ein Funkgerät: "Du zählst runter." Sie stehen nebeneinander, ihre Blicke treffen sich.

Drei. Zwei. Eins.

560 brachiale PS katapultieren Matthias’ Auto nach vorn. Fußgänger mit großen Augen. Am Lenkrad weiße Fingerknöchel. Adrenalin. Die Droge fängt an zu wirken. Über den Druck auf den Körper. Das Dröhnen in den Ohren. Das Vibrieren des Sportsitzes. Nur ein paar Sekunden. Dann sind Autos im Weg, Matthias bremst, die Sicherheitsgurte schneiden in die Brust. Der Kumpel zieht weg. "Scheiße", sagt Matthias.

Bei einem Rennen im Zentrum von Hagen gerät ein 46-Jähriger in den Gegenverkehr und prallt mit einem Auto zusammen. Darin sitzt eine Mutter mit ihrem sechsjährigen Sohn und ihrer elfjährigen Tochter. Mutter und Tochter werden schwer verletzt, der Junge erleidet ein Polytrauma und überlebt nur knapp.

Will man verstehen, warum Jungs wie Lukas Matthias tun, was sie tun, muss man an einen Ort gehen, der ultimativ weit weg ist von illegalen Straßenrennen: in ein schlichtes Büro in Berlin-Mitte. Siegfried Brockmann ist der Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Brockmann fährt einen Mercedes C-Klasse, 220 CDI. Er sagt: "Der hat die Sicherheit im Namen."

Rennpiloten oder Angeber

Brockmann erklärt, dass die Szene aus zwei Gruppen bestehe. Für die einen seien Rennen ein Sport, die hätten, so seltsam das klinge, eine Art Kodex: keine Drogen, kein Alkohol, Rennen nur auf sehr abgelegenen Strecken. "Da passiert selten etwas. Und wenn, dann fahren die sich im schlimmsten Fall selbst tot. Das ist schrecklich, aber das kann man als gesellschaftliches Problem vernachlässigen."

Die anderen seien die sogenannten Profilierer, Männer, die Rennen fahren, um anzugeben. Also Typen wie Lukas Matthias. Die müsse man unbedingt auf dem Schirm haben. Brockmann beschreibt sie so: Für diese Leute ist ihr Auto nicht nur alles – diese Leute sind ihr Auto. Meistens junge Männer, die im Leben nicht viel auf die Reihe kriegen. Wenn die sich mit anderen vergleichen, vergleichen sie ihr Auto. Die Optik. Die Geschwindigkeit. Sie brauchen Adrenalin durch irgendwas. In diesem Fall sei dieses Irgendwas zufällig Autorennen. Weil Adrenalin wie eine Droge funktioniere, helfe auch keine Aufklärung. "Einem Heroinsüchtigen können Sie zwar sagen: Heroin ist schlecht für dich. Aber das wird nichts daran ändern, dass er Heroin haben will."

Brockmann ist eigentlich kein Law-and-Order-Mann. Das sagt er jedenfalls selbst. Aber wenn es um Profilierer geht, wird aus dem Versicherer mit dem gebügelten Hemd ein Sheriff mit bösem Blick. Dann sagt er: "Es helfen nur drei Dinge: erstens Repression. Zweitens Repression. Drittens noch mehr Repression."

Im März 2015 fahren zwei 19-Jährige ein Rennen durch die Kölner Innenstadt, sie ignorieren eine rote Ampel, einer der beiden rammt ein voll besetztes Taxi. Ein 49-jähriger Fahrgast stirbt.

Es gibt mehrere Arten von Rennen. Viertelmeile: Zwei Fahrer versuchen, eine gerade Strecke über gute 400 Meter als Erster zurückzulegen. Speedrun: Es gibt einen Start und ein Ziel, zum Beispiel vom Kölner Hauptbahnhof zum Flughafen und zurück. Wer zuerst ankommt, hat gewonnen. Das, was Lukas Matthias macht, ist ein Stechen: Bei einem Signal beschleunigen beide Fahrer. Wer auf den ersten Metern besser loskommt, hat gewonnen. Das muss nicht lange dauern, es muss nicht mal mit überhöhter Geschwindigkeit zu tun haben. Es ist trotzdem ein Kampf. Mann gegen Mann. Und auf der Rückbank sitzt der Tod.

Während Lukas Matthias durch die Hamburger Nacht fährt, erzählt er eine Geschichte, die in einer Nacht vor ein paar Jahren spielt, auf einer Landstraße im Harz. Matthias ist auf seinem neuen Motorrad unterwegs, gerade 20 Jahre alt. "Ich habe über die Schulter geguckt, einmal, zweimal. Und dann plötzlich macht es boom, klatsch." Der Radfahrer stirbt. "Mein Glück war, dass der Typ 1,8 Promille hatte." Matthias bekommt keine Schuld. Seitdem, sagt er, sei er viel ruhiger geworden.

Anfang Januar fahren zwei Raser durch Ludwigshafen, einer von ihnen gerät in einer Kurve ins Schleudern und prallt gegen einen Baum. Eine 22-Jährige, die hinter dem Fahrer saß, stirbt.

Thomas Kutschaty würde das, was Lukas Matthias macht, nicht gerade als "ruhig" bezeichnen. Er sagt, illegale Autorennen seien russisches Roulette. Nur: "Der Spieleinsatz ist das Leben der anderen."

Thomas Kutschaty hat illegale Autorennen deswegen auf die Agenda der Bundespolitik gesetzt. Kutschaty ist Justizminister in Nordrhein-Westfalen, einem der Länder, die mit einer besonders großen Cruiser-Szene zu tun haben. Nachdem im vergangenen Jahr allein in Nordrhein-Westfalen 230 Fälle von illegalen Rennen zur Anzeige kamen, reifte beim Minister das Gefühl, dass die geltenden Regeln nicht ausreichen. Derzeit ist es so: Wer an einem Rennen teilnimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die kostet ihn 400 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. "Glauben Sie, dass sich irgendjemand davon abschrecken lässt?" , fragt er.

Kutschatys Repression sieht so aus: Schon die Teilnahme an Rennen soll eine Straftat sein, es drohen bis zu zwei Jahre Haft. Kommt es zu einem Unfall, bei dem nur zufällig keine Unbeteiligten geschädigt werden, drohen bis zu fünf Jahre Haft. Gibt es Tote oder Verletzte, sogar bis zu zehn Jahre.

Die nordrhein-westfälische Initiative wurde vom Bundesrat einstimmig beschlossen. Es gab nur lange ein Problem: Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Als Kutschaty mit seinem Vorhaben an die Öffentlichkeit ging, meldete sich Dobrindt zu Wort: Brauchen wir nicht. "Wichtig sind stärkere Polizeikontrollen und die wirkungsvolle Ahndung." Inzwischen hat Dobrindt seine Meinung geändert und einen eigenen Gesetzentwurf verfasst. Der Druck auf ihn war zu groß.

Das Adrenalin lockt

April 2015. Während ein Radfahrer in Leverkusen bei Grün die Straße überqueren will, fahren zwei Raser viel zu schnell auf die Kreuzung zu. Sie missachten die rote Ampel, einer erfasst den Radfahrer und verletzt ihn schwer.

Lukas Matthias wird an diesem Abend noch ein paarmal gegen seine Kumpel stechen. Sie werden in den Elbtunnel fahren, sie werden sich angucken, das Funkgerät wird knacken. Sie werden die Tachonadel auf 180 km/h treiben. Erlaubt sind 80. Lukas, was ist das Geile daran?

"Das Adrenalin. Wenn die Stadt um dich herum zum Tunnel wird, über 500 PS unterm Arsch, auf der Nebenspur dein Gegner, Mann gegen Mann, alles verschwimmt und dröhnt. Dann spürst du erst mal gar nichts, du bist so fokussiert, denkst nur an vorne, bis zur nächsten Ampel, wenn du den Schweiß auf den Handflächen fühlst, gewonnen, verloren, scheißegal. Vor allem das Adrenalin, der Rausch ist es, Mann, das ist so geil." Der Rausch. Scheißegal.

Irgendwann am späten Abend wird Lukas Matthias das Auto parken, er wird daneben stehen, nicht daran lehnen, weil man das nicht macht. Er wird noch ein bisschen die Blicke der Leute genießen.

Den Schweiß auf den Handflächen wird er an der Hose abwischen. Er wird sich eine Zigarette anzünden. Dann wird er sagen: "Das waren heute doch keine Rennen." Rennen, sagt Lukas Matthias, Rennen sei er früher mal gefahren.