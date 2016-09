Fullscreen

Qingdao ist die Stadt in China, die in Teilen richtig Deutsch aussieht. In der Schwächephase des chinesischen Reiches gehörte sie zu dem deutschen Protektorat, einem Gebiet, welches das deutsche Kaiserreich aus China heraustrennte. Dort kam es dieser Tage zu einem absurd anmutenden Unfall: Eine große Limousine landete auf dem Dach eines alten Hauses.

Zuerst kann man sich den Hergang gar nicht erklären. Schließlich wird niemand den Wagen aus einem Hubschrauber abgeworfen haben. Die totale Bildeinstellung klärt das Rätsel dann auf: Das Haus liegt an einem steil abfallenden Hang. Oberhalb des Daches befindet sich eine weitere Straße. An ihrem Ende soll der Fahrer versucht haben zu wenden. Dabei verwechselte er offenbar das Brems- mit dem Gaspedal. Als er mit voller Kraft zutrat, um den Wagen am Rand der Gasse zu stoppen, setzte seine Limousine zu einem "Großen Sprung nach vorn" an. Und genauso wie bei Maos gleichnamiger Polit-Kampagne "Großer Sprung nach vorn" (Pinyin dà yuè jìn) in den 60er Jahren führt das zu einer gewaltigen Bruchlandung.

Der Wagen durchbrach die Begrenzung der oben liegenden Kehre, flog durch die Luft und landete auf dem Dach. Relativ sanft. Denn wundersamerweise hielt sich der Schaden in Grenzen. Die Insassen sollen vollkommen unverletzt aus dem Auto geborgen worden sein. Auch im Haus darunter gab es keine Verletzten. Außer ein paar kaputten Ziegeln und Dachsparren scheint wenig passiert zu sein. Das ist ein kleines Wunder, denn die große Limousine wiegt sicherlich über 1,5 Tonnen. Offenbar ist der Dachstuhl des alten Hauses stabiler und elastischer, als er aussieht. Jetzt muss nur noch ein Truck mit Ladekran den Berg hinaufkommen, um das gestrandete Fahrzeug zu bergen.