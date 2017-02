Verurteilt wegen Mordes: Berliner Raser müssen lebenslang in Haft

Im Prozess um ein illegales Autorennen hat das Landgericht Berlin am Montag die beiden Angeklagten zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Es war das erste Mal, dass Raser nach einem Unfall mit tödlichem Ausgang wegen Mordes angeklagt worden sind. Die beiden Männer hatten in der Nacht zum 1. Februar 2016 bei einem illegalen Autorennen einen schweren Unfall verursacht. Dabei rammte einer von ihnen ein Fahrzeug, dessen Fahrer starb. Die Anklage hatte argumentiert, dass die Angeklagten den Tod eines Unbeteiligten billigend in Kauf genommen hätten. Eine Auffassung, der das Gericht folgte. Staatsanwalt Christian Fröhlich hofft, das von dem Urteil eine Signalwirkung ausgehen wird. "Ich erhoffe mir natürlich wie mit jedem Urteil, dass man hier erstreitet ein Stück weit auch eine abschreckende Wirkung bei denjenigen Personen, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, eine solche Straftat zu begehen. Vielleicht auch mit dem Gedanken tragen, ein Straßenrennen durchzuführen. Dass das Urteil vielleicht einige von diesen Personen abschrecken kann." Der Anwalt eines Angeklagten, Peter Zuriel, sprach von einer schlechten Urteilsbegründung. Wenn das Schule mache, könne man den liberalen Rechtsstaat vergessen, sagte Zuriel: "Es geht darum, dass die Kammer aus der objektiven Gefährlichkeit nahezu allein auf den Vorsatz schließt. Sie sagt, wer objektiv gefährlich handelt, handelt vorsätzlich. Und das ist jetzt ein Novum in unserem Rechtsstaat. Wenn man das runterbricht auf das, was eigentlich gesagt wurde. Wir entscheiden nicht mehr, ob der Täter selber in seiner persönlichen Vorwerfbarkeit zu beurteilen ist, sondern in dem, was er persönlich tut." Zuriel kündigte an, Revision einlegen zu wollen. Damit würde der Fall vor den Bundesgerichtshof kommen.