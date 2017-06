Was passiert eigentlich, wenn Radfahrer so parken wie Autofahrer?

Das Rad mitten auf der Straße abstellen? Eine reizvolle Idee für Radfahrer, die jeden Tag damit konfrontiert sind, dass ihre Wege und Spuren rücksichtslos von Autofahrern zugestellt werden.

Nur fürs Foto

Meist bleibt das ein Gedankenexperiment. In Köln hat der Kommunalpolitiker Thomas Geffe die Idee einmal umgesetzt: Versehen mit dem Schild "Nur kurz zum Bäcker" ließ er sein Rad auf der Fahrbahn stehen. Sollte man das so wirklich nachmachen, müsste man wohl damit rechnen, nur ein zerstörtes Rad wiederzufinden. Geffe ging es um die Idee. "Das Fahrrad stand da nur ganz kurz für's Foto," erläutert er auf Twitter.

Dort wurde seine Idee auch sofort aufgegriffen. Man könne ja einmal massenhafte "Bike Park-ins" veranstalten, um auf das Problem aufmerksam zu machen, hieß es. Tatsächlich müssen Autofahrer in Deutschland nur minimale Bußen fürchten. Wenn sie den Radweg zuparken, müssen sie etwa 20 Euro bezahlen. Ähnliche Summen werden fällig, wenn die Parkuhr abgelaufen ist. Die Behinderung und Gefährdung der Radfahrer, die dem Hindernis ausweichen müssen und sich in den Autoverkehr mischen müssen, spielt beim Bußgeld keine Rolle. Erst letzte Woche hat ein Autofahrer einen Radfahrer auf diese Weise umgebracht, als er zuerst illegal parkte und dann auch noch gedankenlos die Tür aufriss und so einen Mann vom Rad holte. Da kann man schon an eine Einseitigkeit der Polizei glauben.

Nicht zur Nachahmung empfohlen

Sollte ein Radaktivist dem Beispiel Geffes folgen und seinen Drahtesel einfach auf einer Hauptstraße abstellen, wäre unser Tipp, dass er kaum mit den 20 Euro des Autofahrertarifs rechnen könnte. Er würde sicherlich wegen §315b des Strafgesetzbuches belangt. Das nennt sich dann "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" - darauf stehen in extremen Fällen fünf Jahre Haft. Und eigentlich scheint der Paragraf für Park-Blockierer gemacht zu sein: "Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er ….Hindernisse bereitet und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet …. wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."





Bei Autofahrern auf dem Radweg wird der Paragraf nicht angewandt, auch wer eine Mülltüte auf dem Radweg ablegt, muss ihn kaum fürchten. Anders sähe es natürlich aus, wenn er die Mülltüte auf die Autospur stellen würde. Eine Änderung dieser Zwei-Klassen-Praxis ist nicht in Sicht. In vielen Städten lagern die Kommunen Material für Absperrungen etc. regelmäßig konsequent auf den Radwegen.

Räder auf Parkplätzen abstellen

Ganz rechtskonform wäre Geffes Idee also nicht. Aber Radfahrer könnten natürlich konsequent die Parkplätze an der Straße nutzen. Anders als viele Autofahrer meinen, sind die nämlich nicht für Kraftfahrzeuge reserviert. Man sollte nur darauf achten, dass nicht ein Rad einen ganzen Parkplatz blockiert, denn es gilt das Gebot "platzsparend" zu parken. Mit vier Rädern wäre ein Pkw-Parkplatz also optimal genutzt.