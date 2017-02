Peugeot präsentiert Gewinnplus - kurz vor möglicher Opel-Übernahme

Ermutigende Firmenbilanzen haben den Dax am Donnerstag gestützt. Die steigende Nervosität der Anleger wegen der nahenden Wahlen in Frankreich und den Niederlanden bremse ihn allerdings aus, betonten Börsianer. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung fast unverändert kurz unter der Marke von 12.000 Punkten. Mit Spannung schauen die Anleger auf die Entwicklung zu einer möglichen Übernahme von Opel durch den französischen Autobauer PSA Peugeot Citroen. Die Franzosen präsentierten am Donnerstag ein starkes Plus beim Gewinn. Der Reingewinn des abgelaufenen Jahres verdoppelte sich fast auf 1,7 Milliarden Euro, wie der PSA-Konzern in Paris mitteilte. Zum Verlauf der Übernahmeverhandlungen mit der Opel-Mutter GM hielt sich der Vorstand um Konzernchef Carlos Tavares bedeckt. Tavares sagte, bei einem Zusammenschluss könne der gemeinsame Konzern von der Sanierung von Opel und dem Zusammenspiel der Marken profitieren. Das sieht, Jürgen Pieper, Auto-Experte vom Bankhaus Metzler genauso: "Die ganz große Veränderung wird sein, dass Opel in Zukunft seine Autos vermutlich überall verkaufen darf. Das war bei GM auch nicht der Fall. Das heißt, wenn ich als Opel in China beispielsweise nicht verkaufen darf, habe ich im Grunde gar keine großen Wachstumschancen. Und das sieht unter Peugeot deutlich besser aus. Insofern wird man sich in drei, vier Jahren die Lage angucken. Ich glaube, dass Opel vom Umsatz her deutlich zugelegt hat., weil sie nämlich anfangen, in China Autos zu verkaufen. Und dann ist auch der Druck, was die Kostenseite betrifft, nicht mehr so wie heute." PSA-Chef Tavares hatte vor wenigen Tagen in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zugesagt, dass sich Peugeot bei einer Übernahme an Tarifverträge und Vereinbarungen bei Opel halten werde. Damit sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende nächsten Jahres ausgeschlossen. Für die Opel-Standorte in Rüsselsheim, Kaiserslautern, Eisenach und das Ersatzteilzentrum in Bochum gelten Bestandsgarantien bis 2020.