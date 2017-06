Radfahrer knallt gegen plötzlich aufgerissene Autotür und stirbt

Ein 51-jähriger Autofahrer hat in Berlin-Neukölln auf der Hermannstraße die Fahrertür seines geparkten Porsche Cayenne, laut Polizeiangaben ein Diplomatenfahrzeug, unvermittelt geöffnet und dabei einen Radfahrer übersehen. Der 55-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und knallte gegen die Tür. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er am Mittwoch seinen schweren Verletzungen später erlag.

Aktivisten rufen zu Mahnwache auf

Akitivisten der Gruppe "Volksentscheid Fahrrad" riefen zu einer Mahnwache auf. Die Sicherheit für Radfahrer werde auf Berlins Straßen immer noch nicht ernst genommen, hieß es in dem entsprechenden Facebook-Post. Und weiter: Ein baulich getrennter Radweg hätte so einen Unfall möglicherweise verhindern können. Die Infrastruktur der Hauptstadt sei für Radfahrer nicht sicher genug. Nun wolle man ein sogenanntes "Geisterfahrrad" aufstellen, um daran zu erinnern, dass an der Stelle ein Mensch gestorben sei.

"Niederländischer Griff" könnte Unfälle vermeiden

Autofahrern könnte indes der sogenannte "Niederländische Griff" bei der Vermeidung solcher Unfälle helfen. Im Nachbarland lernen angehende Autofahrer diesen bereits in der Fahrschule: Man öffnet die Tür nicht mit der linken, sondern mit der rechten Hand. Da man dafür den Oberkörper drehen muss, sieht man, was sich neben dem Auto auf der Fahrbahn abspielt.