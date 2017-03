Wenn 120 Restaurant-Gäste gleichzeitig die Zeche prellen

Etwa 365 Kilometer entfernt von Spaniens Hauptstadt Madrid liegt die Kleinstadt Bembibre. Ein typisches Städtchen im Nordwesten des Landes. Alte Kirchen, Mehrfamilienhäuser und enge Straßen liegen idyllisch zwischen Bergen und Graslandschaften. Gerade einmal 9.000 Menschen leben dort.

Einer von ihnen ist Antonio Rodriguez. Er ist Chef des Restaurants "El Carmen". Seit über 35 Jahren arbeitet er in der Gastronomie-Branche. Doch was im "Carmen" jüngst vorgefallen ist, hat er in all seinen Jahren noch nie erlebt.

Rund 120 Gäste feierten im Hotelrestaurant eine Taufe. Dafür hatten sie zuvor 900 Euro angezahlt. Es war eine ganz normale Familienfeier. Sie aßen, feierten und tranken, bis die Kellner die Hauptspeisen abräumten und in die Küchen gingen, um die Nachspeise zu holen. Denn als sie mit dem Desert wiederkamen, war keiner mehr da.

Restaurant bleibt auf 2000-Euro-Rechnung sitzen

"Es ging ganz schnell", sagte Rodriguez der spanischen Lokalzeitung "Leonoticias". "Sie hatten das schon geplant und verließen in einem großen Pulk das Lokal." Die Angestellten hatten keine Chance. "Du kannst nichts machen, wenn es so viele sind. Jetzt schulden sie mir 2000 Euro", fügte er hinzu.

Den Vorfall meldete er sofort der Polizei, die Ermittlungen einleitete - bisher jedoch ohne Erfolg. Die Beamten versuchten zwar mithilfe der Reservierungsdaten einen der Gäste ausfindig zu machen, womöglich sind diese aber falsch. Allerdings gibt es ein wenig Hoffnung für das "El Carmen", denn laut der spanischen Zeitung "El Pais" ist das nicht die erste unbeglichene Rechnung der Gruppe.