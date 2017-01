Tscheche erfindet Schneeketten auf Knopfdruck

Winterurlauber aufgepasst: Dieser Mann wird seinem Fahrzeug gleich Schneeketten anlegen - ohne sich durch dreckigen Schneematsch arbeiten zu müssen oder sich kalte Finger zu holen. Das System wird auf die Felge gesteckt und dann bei Bedarf einfach per Fernbedienung zugeschaltet. Ein tschechischer Ingenieur hat das System konstruiert. Drei Jahre lang hat er an den automatischen Schneeketten getüftelt, bis das System serienreif war. Kehrt das Fahrzeug zurück auf festen Untergrund, lässt ein erneuter Knopfdruck die vier Greifarme wieder verschwinden. Das schont das Material. Erfinder Petr Gross war es leid, Ketten im Schneegestöber anlegen zu müssen, am besten noch Nachts. O-TON INVENTOR PETR GROSS "Hier oben auf dem Greifarm sitzen Stollen. Es gibt Stahlspikes für hartes Eis, und welche aus Kunststoff für weichen Schnee." Gross' Firma produziert als Zulieferer Kunststoffteile für die Automobilindustrie. Die Zukunft seiner patentierten Schneeketten sieht er dabei nicht unbedingt bei kleineren PKW, sondern eher bei Bussen oder Lastwagen. O-TON INVENTOR PETR GROSS "Diese Fahrzeuge besitzen in den meisten Fällen keine expliziten Winterreifen. Der Einsatz von Ketten ist für sie unumgänglich. Unser Gerät lässt sich leicht anlegen und benutzen." Die Automatischen Schneeketten sollen in Europa, Russland, den USA und Kanada auf den Markt kommen.