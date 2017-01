US-Autobauer Ford streicht Milliardeninvestition in Mexiko

Das Firmenvideo zeigt, wie Fahrzeuge der Marke Ford im US-Bundesstaat Michigan zusammengebaut werden. Das ist wohl ganz im Sinne des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Nach dessen scharfer Kritik streicht der zweitgrößte US-Autobauer eine geplante Rieseninvestition in Mexiko. 700 Millionen Dollar sollen nun in ein Werk in Michigan investiert werden. Ein 1,6 Milliarden Dollar teures Werk in San Luis Potosi wird hingegen doch nicht gebaut. Dort reagierten Einwohner enttäuscht. O-Ton: "Trump scheint eine schlechte Politik zu verfolgen. Denn er mischt sich in die Globalisierung von Unternehmen ein. Die will er in die USA holen. Und das betrifft Mexiko." Mexikanische Behörden gaben an, Ford werde alle öffentlichen Ausgaben für das gestrichene Werk erstatten. Der zuständige Gouverneur, Juan Manuel Carreras, schlug versöhnliche Töne an. O-Ton: "Zweifelsohne hätten wir das Zustandekommen dieser Investition geliebt. Wir verstehen, dass sich der Markt und die Geschäftspläne von Konzernen an verschiedenen Umständen ausrichten." Ford-Chef Mark Fields begründete die Entscheidung gegen Mexiko vor allem mit unternehmerischen Motiven. Trump selbst verbuchte die Entscheidung des Autobauers als Erfolg für sich. In einem diesbezüglichen Tweet hieß es, Fords Entscheidung sei das Ergebnis der Politik des künftigen Präsidenten. Der hatte im Wahlkampf Firmen wie Ford wegen der Verlagerung der Produktion in Niedriglohnländer wie Mexiko attackiert. Dem Ford-Rivalen General Motors drohte Trump am Dienstag Strafzölle an, sollten weiter Fahrzeuge aus Mexiko eingeführt werden.