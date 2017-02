Dortmund hofft auf Erfolg im Spiel gegen Benfica Lissabon

Portugal war für die Fußballer von Borussia Dortmund in den vergangenen zwölf Monaten immer eine Reise wert. Zuletzt gab es hier Siege beim FC Porto und bei Sporting Lissabon. Am Dienstagabend muss das Team von Thomas Tuchel im Achtelfinale der Champions League bei Benfica Lissabon antreten. Benfica führt die portugiesische Liga derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Porto an. Tuchel bezeichnete den Verein als großen und stolzen Club. Die Aufgabe in Lissabon werde schwierig: "Ich freue mich sehr darauf. Es fühlt sich großartig an, in diesem Stadion zu spielen und gegen Benfica anzutreten. Ich empfinde Benfica als eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft, die sehr sehr schnell kombinieren kann, die sehr sehr schnell passen kann. Die sehr fließend angreifen kann." Auch in Lissabon ein Thema: Die Sperrung der Dortmunder Südtribüne für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag. Eine Strafe des DFB-Sportgerichts nach den Vorfällen im Spiel gegen RB Leipzig. "Da ist natürlich jetzt eine Kollektivstrafe ausgesprochen worden, die sehr sehr vielen Leuten wehtut, die sich - glaube ich - komplett von Gewalt und auch artikulierter Gewalt distanzieren würden. Aber noch mal, wir verstehen die Situation. Werden versuchen, damit umzugehen." Zunächst einmal haben die Spieler von Borussia Dortmund aber Benfica Lissabon vor der Brust. Ein Leistung wie bei der Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Darmstadt am vergangenen Wochenende wird sicherlich nicht reichen.