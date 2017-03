"Youtube TV" soll klassischem Fernsehen Konkurrenz machen

Youtube hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Popularität gewonnen. Jetzt will der Videodienst auch Kunden des traditionellen Kabelfernsehens und der Bezahlsender für sich gewinnen. Am Dienstag stellte das zu Google gehörende Portal das Angebot "Youtube TV" für die USA vor.

Fernsehdienst hat 40 Sender im Angebot

Das Abonnement soll in den nächsten Monaten starten und für 35 Dollar im Monat, umgerechnet rund 33 Euro, erhältlich sein. Über internetfähige Geräte können Kunden mit "Youtube TV" Sender wie ABC, CBS, Fox und NBC sowie Sportkanäle und Kabelprogramme schauen. Das Angebot sei für Zuschauer, die "sehen wollen, was sie wollen, wann sie wollen, wie sie wollen - ohne Verpflichtung", sagte die Chefin des zum Google-Konzern gehörenden Videodienstes, Susan Wojcicki.

"Youtube TV" soll für kleine Smartphone-Bildschirme wie auch für große Fernseher verfügbar sein, wenn diese über einen Chromecast-Stick zum Streamen verfügen. Auch das Aufzeichnen von Sendungen auf Servern in der Internetcloud will der Dienst möglich machen, damit sie später angeschaut werden können.