Kinder überraschen Papa bei Live-Schalte – BBC-Interview geht grandios schief

Ausrutscher, Versprecher oder Garderobenfehler: Live-Übertragungen im Fernsehen haben so ihre Tücken. Selbst ein renommierter Sender wie die BBC ist nicht gegen kleine Peinlichkeiten gefeit. Das wurde auch am Freitagmorgen offensichtlich.

Der Moderator der Nachrichtensendung "BBC World News" führte ein Interview mit Professor Robert E. Kelly, einem Südkorea-Experten. Die Amtsenthebung der südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye war nur wenige Stunden zuvor bekannt geworden. Während der Moderator im Studio in London saß, musste Kelly in Busan von zu Hause aus das Gespräch via Skype führen und die Lage in Südkorea einschätzen.

Dass ihr Vater so einen wichtigen Termin hatte, interessierte seine Kinder aber nicht. Während Kelly in der Live-Sendung gerade Rede und Antwort steht, stürmt zuerst seine Tochter das Büro. Das kleine Mädchen führt einen kleinen Tanz auf und blickt schließlich neugierig in die Kamera.

This BBC interview is amazing. Just wait until the mum rushes in... 😂 pic.twitter.com/LGw1ACR9rg — JOE.co.uk (@JOE_co_uk) March 10, 2017

Mister Cool

Als Kelly sie gerade noch so zurückhalten kann, kommt ein Kleinkind in seinem Baby-Lauflernwagen ins Zimmer getappt. Und als ob das noch nicht genug ist, sprintet eine erschrockene Frau den Kindern hinterher und versucht, sie möglichst unauffällig wieder aus dem Büro und aus dem Bild zu kriegen. Doch unauffällig passiert in dieser Szene gar nichts. Die drei im Hintergrund sind natürlich die wahren Stars der Szene.

Und Kelly? Der Professor bleibt die Gelassenheit in Person. Mit einem Schmunzeln im Gesicht wartet er ab bis der größte Radau vorbei ist und führt seine Ausführungen zur südkoreanischen Politik fort.